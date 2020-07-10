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После китайского разоблачения дела MH17 Нидерланды пошли на крайние меры

10 июля 2020, 22:00  •  130 • Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17. Известие пришло на фоне разбора катастрофы китайскими специалистами, не оставившими камня на камне от обвинений в адрес России.
Власти Нидерландов объявили о намерении подать на Россию в Европейский суд по правам человека. Это произошло на фоне разбора авиакатастрофы китайскими специалистами, а также известия о том, что голландский суд, рассматривающий дело о крушении Boeing MH17 в Донбассе, согласился принять доводы "Алмаз-Антея".
Следствие по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17 длится уже 6 лет и до сих пор не завершено. Тем не менее Нидерланды не только начали собственный суд над гражданами России, которых априори назначили виновными в катастрофе, так ещё и собираются устроить новый процесс, на этот раз в ЕСПЧ.
При этом дело против России рушится буквально на глазах. В ходе суда выяснилось, что "неопровержимые доказательства", о которых заявляли США и страны НАТО, на самом деле ничего из себя не представляют. А доказательства, представленные украинской стороной, и вовсе имеют признаки откровенного фейка.
Последними гвоздями в крышку гроба "русского следа" в катастрофе MH17 грозит стать разбор происшествия, проведённый китайскими специалистами, а также доводы российского предприятия "Алмаз-Антей", разбивающие все обвинения в адрес Москвы. В этой связи намерение властей Нидерландов подать на Россию иск в ЕСПЧ выглядит как шаг отчаяния.

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