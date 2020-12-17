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После Кернеса. Упадет ли Харьков в поганые руки?

17 декабря 2020, 21:50  •  180 • Украина

Ночью скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В городе объявлен трехдневный траур. О значении Кернеса для Харькова скажут и без нас. Сказали и избиратели на местных выборах, голосовавшие за возвращение городского головы.

Будет и тайное или плохо скрываемое ликование врагов. Будут ухмылки и смешки мелкой шушеры, работавшей в разные времена в пресс-службе или в аппарате у Кернеса.

Можно вспомнить, что в его команде был когда-то и Антон Геращенко, сегодняшний приспешник Авакова. Кернес в буквальном смысле пинал Антоху и чморил его как чепушилу. Такие чепушилы из окружения Геннадия Адольфовича непременно вскроются в обозримом будущем.

«Команда Кернеса», «вертикаль Кернеса» — это, конечно, понятия условные. И главное условие здесь — слово «Кернес». Без него ни то, ни другое не работает. За время отсутствия мэра в городе было не раз продемонстрировано, как и команда, и вертикаль превращаются в пародию на эти слова.

Нет, план, принятый под выборы, был выполнен четко и неукоснительно. Но уже в частностях не раз проявлялось, как быстро эта команда без Кернеса начинает сбоить, проваливаться, срамиться. Тут и бесчисленные нарекания на затянувшееся начало отопительного сезона, и дурацкий предвыборный концерт Ольги Поляковой в разгар второй волны коронавируса, и политические телодвижения «Блока Кернеса» уже после выборов.

Теперь и Харькову, и, вполне вероятно, тому же Добкину предстоит сильно поработать над тем, что не сбылись другие осенние опасения Михаила Марковича: о том, что город может упасть в совсем поганые руки…

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