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После Кернеса Харькову готовят настоящую бойню – экс-депутат Рады

24 декабря 2020, 17:00  •  80 • Украина

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса украинский парламент не будет объявлять досрочные выборы на эту должность, пока ситуация в городе не станет благоприятной для киевских воротил.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров.

«Харьков – купеческий, очень жирный город. И сегодня такие взоры туда направлены, что я очень переживаю, что будет с Харьковом дальше.

Многие тешат себя иллюзией, что мэр умер, и теперь будут выборы. Спешу вас разочаровать – никаких выборов не будет. Парламент не примет решение о проведении выборов в Харькове, пока они не создадут там ситуацию, которая позволила бы привести на должность городского головы того человека, которого они определят в Киеве. Потому что сегодня по всем опросам лидирующие позиции у Добкина, и, естественно, они там проводить выборы не будут.

Сколько это может продлиться? С учётом демократии, которая есть на Украине, это может быть и год, и два, и три, и сколько нужно, столько там выборы проводить не будут», – сказал Килинкаров.

Он подчеркнул, что в Харькове уже начались политические провокации.

«Что меня беспокоит – ещё мэра не похоронили, а в Харькове уже провокации – расклеивают листовки о Русском мире и так далее. Кто это делает? Понятно, что адекватные люди, по крайней мере, в этот период, никто бы этим не занимался.

Я считаю, что это подготовленная провокация, направленная на то, чтобы осуществлять репрессивные мероприятия в городе Харькове против своих политических оппонентов или определённого бизнеса, который мешает или будет мешать. Я переживаю, что там начнётся настоящая бойня.

Кернес, кроме того, что был ещё и мэром, был гарантом безопасности. Я сомневаюсь, что на сегодняшний день городской голова Харькова сможет обеспечить просто элементарную безопасность этим людям», – резюмировал экс-депутат.

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