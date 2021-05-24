После издёвки с флагом Белоруссию решили исключить из ЧМ по хоккею

После издёвки с флагом в Прибалтике решили исключить Белоруссию из ЧМ по хоккею.

С такой инициативой выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он лично обратился к Международной федерации хоккея на льду с просьбой "немедленно выпнуть" сборную страны с чемпионата мира, который проходит в это самое время в Риге.

Это ранит любящего хоккей диктатора Лукашенко сильнее, чем что-либо, покажет немедленный эффект от государственного терроризма, - пишет Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter.

Скриншот:Twitter/@IlvesToomas

"Государственным терроризмом" экс-президент Эстонии называет недавний инцидент в Минске. Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. После этого местные правоохранительные органы задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данный канал координировал действия протестующих на незаконных митингах в Белоруссии и, как полагают в Минске, связан с польскими спецслужбами.

Отметим, что в понедельник мэр Риги, где проходит ЧМ по хоккею, распорядился поднять бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, вместо официального государственного флага республики. Примечательно, что данный флаг появлялся в Белоруссии в ходе немецкой оккупации во время Первой и Второй мировых войн. Минск признал данный символ экстремистским.