|
После издёвки с флагом Белоруссию решили исключить из ЧМ по хоккею
24 мая 2021, 21:10 • 260 • Политика
После издёвки с флагом в Прибалтике решили исключить Белоруссию из ЧМ по хоккею.
С такой инициативой выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он лично обратился к Международной федерации хоккея на льду с просьбой "немедленно выпнуть" сборную страны с чемпионата мира, который проходит в это самое время в Риге.
Скриншот:Twitter/@IlvesToomas
"Государственным терроризмом" экс-президент Эстонии называет недавний инцидент в Минске. Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. После этого местные правоохранительные органы задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данный канал координировал действия протестующих на незаконных митингах в Белоруссии и, как полагают в Минске, связан с польскими спецслужбами.
Отметим, что в понедельник мэр Риги, где проходит ЧМ по хоккею, распорядился поднять бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, вместо официального государственного флага республики. Примечательно, что данный флаг появлялся в Белоруссии в ходе немецкой оккупации во время Первой и Второй мировых войн. Минск признал данный символ экстремистским.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
260
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 09:25
|
21 мая 2021, 02:25
|
23 мая 2021, 18:35
|
20 мая 2021, 09:00
|
18 мая 2021, 00:10
|
23 мая 2021, 05:45
|
18 мая 2021, 07:30