После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне

На фоне истории с избиением ребёнка за его национальность и вероисповедание, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев припомнил случай, когда русских убивали в большом количестве в Таджикистане. И задался вопросом: "А союзники ли России среднеазиатские страны?"

Андрей Медведев, журналист, депутат Мосгордумы высказался по поводу недавнего инцидента с мальчиком в Киргизии. Ребенка избили сверстники за то, что он русский и христианин. Среднеазиатские союзники часто обвиняют русских в угнетении, забывая о том, что русские сами страдали не меньше от рук их народов. Например, в гражданской войне в Таджикистане.

"В ходе гражданской войны в Таджикистане, именно русские оказались самой пострадавшей этнической группой. Да, все убивали всех. Война была такая страшная, что таджики бежали в Афганистан!!! Но только русских убивали по национальному признаку", - пишет Медведев в своем телеграм-канале.

Также союзники боятся Талибан* и надеется на помощь Москвы. Получается двоякая ситуация.

" И союзники боятся талибов, намекают на помощь Москвы, при этом тут же местные политики рассказывают про ужасы Империи. Скажем, про события 1916 года, когда имперская власть просто так, по злобе сердца подавила восстание киргизов и казахов (за которым стояла турецкая разведка). и которое началось с резни в русских поселках на Иссык-Куле", - припоминает Медведев.

Из-за этого можно ли назвать союзников таковыми? По мнению Медведева, не надо бегать из стороны в сторону, а выбрать однозначную позицию.

"Но тогда может быть партнерам нам открыто сказать: "Нет Москва, ну какие мы вам союзники? Вы же оккупанты". Но этого нам открыто не говорят. У американцев с союзниками все просто. Вчера Саддам друг, а завтра его вешают. Ну просто так по деньгам выгоднее. У британцев тоже не сложно: нет постоянных союзников, есть постоянные интересы. Так может и нам по-британски?" – подытоживает он.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.