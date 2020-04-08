После истории с "Теодором Рузвельтом" в ВМС США сменили главу

Сообщение о смене главы ВМС США Эспер опубликовал на своей странице в Twitter. Он написал, что Томас Модли подал прошение об отставке и оно было принято.

"С согласия президента я назначаю нынешнего заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона на должность исполняющего обязанности министра ВМС", - сообщил глава Пентагона.

Смена командующего подразделением армии произошло из-за авианосца "Теодор Рузвельт". Томас Модли резко раскритиковал экс-командира корабля Бретта Крозье.

Авианосец "Теодор Рузвельт" находился на боевом дежурстве, когда ухудшилось самочувствие некоторых членов команды. Всего на корабле по штатному расписанию примерно 3200 человек экипажа и около 2500 военных, обслуживающих авиакрыло. По данным различных СМИ, на момент обнаружения первых заболевших COVID-19 на судне находилось чуть менее 5000 человек.

4 апреля на "Теодоре Рузвельте" зафиксировано 155 человек с коронавирусом. 7 апреля ВМС США сообщили о том, что число заражённых увеличилось до 230. Корабль находится на территории военной базы "Гуам". Капитан Бретт Крозье написал своему руководству рапорт о том, что на борту коронавирус, и попросил здоровых членов экипажа эвакуировать на берег. Документ попал к журналистам. После этого Крозье сняли с должности.

Томас Модли осудил поведение Крозье, предположив, что тот или глуп, или наивен. Такое поведение и.о. министра ВМС США не понравилось ряду американских политиков.