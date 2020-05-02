После истерики блока Порошенко Киев отказался принимать русскую помощь для страдающих монахов

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал об "истеричной реакции" украинского блока Петра Порошенко на помощь России, предназначенную для страдающих монахов, насельников Киево-Печерской Лавры и всех киевлян в дни пандемии. Из-за такой реакции власти Украины отказались от помощи с формулировкой, что она "направлена на захват Лавры" и "противоречит национальным интересам Украины".

Гаврилов уверен, что Киев отказался от гуманитарного сотрудничества, которое является единственным ключом к преодолению сложившегося кризиса, демонстрируя таким образом беспомощность перед лицом радикалов, отбивших руку помощи. Из-за политических интересов под угрозу поставили людей, в первую очередь христиан.

"Власть, по сути, в интересах нацизма расписалась в полном отказе от защиты прав человека и свободы вероисповедания, - сказал Сергей Гаврилов. - Мы видим, что нацисты в год 75-летия Победы поднимают голову на Украине, обрекая на тяжкие страдания и гибель в условиях коронавируса миллионы жителей Украины".

Депутат выразил надежду, что оценку действиям официального Киева дадут не только простые украинцы, но и международные организации. Ведь сегодня украинский режим "действует исключительно под давлением экстремистов, для которых жизнь человеческая является пылью Бабьего Яра", добавил Сергей Гаврилов.

Отметим, гуманитарная помощь была организована в том числе силами правозащитников, например, по линии российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Все вопросы были проработаны, однако в последней момент помочь православным помешала политика.

"Мы потрясены происходящим на Украине", - подчеркнул Гаврилов.

Гуманитарный груз, как добавил депутат, включал более 50 тыс. масок, 30 тыс. пар перчаток, респираторы и костюмы, а также 4 тонны дезинфекционной жидкости и, самое главное, полные наборы лекарственных средств для лечения более 300 тяжелобольных. Эта часть работы была согласована в соответствии с протоколом лечения в консультациях с медиками.