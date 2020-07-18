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После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
18 июля 2020, 00:00 • 81 • Украина
В Харьковской области четыре бойца ВСУ скончались после испытаний американской вакцины от COVID-19.
Об этом сообщил пресс-офицер управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
По данным ЛНР, в Харьковской области американские вирусологи проводят испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Для испытаний были отобраны 15 человек, среди которых 10 - украинские военнослужащие. В ходе исследований 8 испытуемых были переведены в отделение неотложной помощи, жизнь троих поддерживалась аппаратами искусственной вентиляции легких.
«Врачи неотложки, борющиеся за жизнь пациентов, не могли оказать им необходимую помощь, так как не обладали информацией о составе введенных инъекций. В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих скончались от осложнений, вызванных инфекцией», - сообщил Мазейкин, слова которого приводит ЛИЦ.
Также он сообщил, что «из неподтвержденных данных известно о применении экспериментальных вакцин в медучреждениях Харьковской области, что вызвало противоположную реакцию у пациентов со слабым иммунитетом и обращение свыше 110 привитых жителей региона в медучреждения».
Напомним, что на Украине действуют несколько бактериологических лабораторий США, которые курируются Пентагоном. В посольстве США признали их наличие на Украине, однако, власти страны категорически отказываются информировать общественность о том, чем занимаются в стране эти учреждения. Представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» несколько раз направляли соответствующие запросы ответственным лицам, однако, они остались без ответа. ОПЗЖ направила на сей счет жалобу в Организацию Объединенных Наций.
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