«После иранцев они возьмутся за русских»: Почему России нельзя помогать США в Сирии?

Автор:

Гасанов Камран

Укрепление иранского влияния на Ближнем Востоке наряду с появлением там России и «фрондёрством» Эрдогана – центральные проблемы администрации Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе.

По разным оценкам, в Сирийской Арабской Республике (САР) насчитывается до 40 тысяч бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который США недавно внесли в список «террористических организаций». К ним же можно причислить несколько тысяч шиитских формирований из Ирака и Ливана («Хезболла»), воюющих за Башара Асада вместе с КСИР. Израиль «сидит на иголках». Ведь проиранские и иранские силы находятся сразу в двух соседних странах – Сирии и Ливане. У Тель-Авива, также как и у США, гипертрофированное восприятие безопасности. Для них превентивная война – норма. Иранцы в Сирии для Израиля – примерно то же самое, что для США русские военные в Венесуэле.

Иранцы не уходят

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его союзник в Белом доме уже несколько лет пытаются вытеснить Иран из Сирии. Но безуспешно. Исламская республика не только не уходит, но наращивает присутствие. В декабре министр обороны ИРИ Ахмад Вахиди отправился в Дамаск, где подписал договор о расширении военного сотрудничества с САР. В Тель-Авиве утверждают, что Иран собирается нарастить присутствие до 100 тысяч штыков.

Все военные меры, осуществляемые ЦАХАЛ и Пентагоном, оказались безуспешными. Израильская армия обороны с периодичностью максимум в один месяц осуществляет налёты на иранские базы и склады вооружений в Сирии. Если до поставок Россией Асаду С-300 израильские F-16 пересекали сирийское воздушное пространство, то теперь они залетают со стороны Ливана. США два раза направляли огневую мощь против проиранских прокси. Самыми мощными стали бомбардировки 14 апреля 2018 года, когда по пригородам Дамаска, Хомсу и другим районам Сирии были запущены 105 ракет.

С-300. Фото: www.globallookpress.com

Руками русских

Оптимальным выходом из ситуации в Вашингтоне и Тель-Авиве представляется участие России. Москва – ближайший союзник Тегерана в регионе, поставляющий ему вооружение и защищающий «ядерную сделку», из которой вышел Трамп. Летом прошлого года Москва смогла уговорить иранцев отойти на 80 километров от оккупированных Израилем Голанских высот. Но такая «уступка» оказалась тактической. США и Израиль хотят полного вывода Ирана из Сирии.

По сообщениям отдельных источников, Вашингтон и Тель-Авив готовят для Москвы сделку. Asharq Al-Awsat пишет, что в ближайшее время советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и его израильский коллега Меир Бен-Шабат встретятся в Западном Иерусалиме с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. Дипломатические источники базирующегося в Лондоне арабского издания отмечают, что они будут обсуждать региональную безопасность на Ближнем Востоке, а в центре повестки – иранское присутствие в Сирии. Якобы Кремлю предложат признание Башара Асада со стороны Вашингтона и Тель-Авива, а Россия должна взамен уговорить Иран уйти из Сирии.

Признание Асада вместе с восстановлением территориальной целостности САР – часть российского проекта по Сирии. Благодаря усилиям России ряд арабских стран, включая Судан, Бахрейн и ОАЭ, установили дипломатические контакты с Дамаском. В израильских СМИ, например в Haaretz, сообщали, что Израилю тоже ничего не мешает признать Асада. Трампу это сделать будет сложнее из-за противодействия Конгресса, но учитывая, что он первым из американских президентов пожал руку «северокорейскому диктатору», то теоретически Белый дом может пойти на нормализацию. Ведь США и Израиль волнует больше не Асад, а его связи с Тегераном.

Б. Асад. Фото: www.globallookpress.com

Но как поведёт в этой ситуации себя Россия? Хотя замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что Иран – не союзник России, Москва совсем не собирается «сливать» иранцев. Они ещё нужны, как минимум для того чтобы зачистить от боевиков последний оплот сирийской оппозиции – провинцию Идлиб.

Почему России нельзя «сливать» Иран?

Заместитель главного редактора ИА «Реалист» Кирилл Джавлах уверен, что к сообщению о встрече Болтона, Патрушева и Бен-Шабата нужно относиться так же, как и ко вбросам об отказе Москвы продавать С-400 Тегерану.

Это попытка окончательно разрушить российско-иранский военно-политический союз, который позволил освободить от террористов значительную часть САР,

– сказал Царьграду эксперт.

Иранист полагает, что выдворение Ирана противоречит интересам России.

«Выдворение Ирана из Сирии невыгодно России. Без иранской поддержки армия Асада и незначительная часть российских сил специальных операций и ЧВК не смогут удержать под контролем отвоёванную у боевиков территорию. После того как американцам и израильтянам удастся решить иранский вопрос, они возьмутся за Россию. А в одиночку на Ближнем Востоке Москва не устоит. Все победы, декларируемые в Сирии, будут обнулены», – добавил Джавлах.

Политический обозреватель проправительственного иранского информагентства IRNA Хайял Муаззин отмечает, что вывод Ирана из Сирии в разы усложнит решение сирийского конфликта.

Иран сыграл ведущую роль в сохранении действующего режима в Сирии. Сирийский кризис ещё больше укрепил отношения между Москвой и Тегераном. Россия знает, что без помощи Ирана решить сирийскую проблему невозможно. Если Иран уйдёт из Сирии, террористы станут ещё сильнее, а урегулирование сирийского кризиса станет практически невозможным,

– подчеркнул он.

Фото: www.globallookpress.com

Достоверность информации о готовящейся сделке ещё предстоит проверить. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже допустил, что она может быть «фейком».

Тем не менее нужно признать наличие в Тель-Авиве и Вашингтоне планов руками России выбить иранцев из Сирии. Нетаньяху лично поднимал этот вопрос на встречах с Владимиром Путиным. Эксперты тогда спекулировали, что в случае одобрения со стороны Путина Нетаньяху может добиться смягчения санкций США. Сейчас же Москве предлагают другой «подарок» из-за океана – признать Асада.

Примет ли их Россия? Едва ли.