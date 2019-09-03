После интервью «Комсомолке» посла США в России пригласили в Госдуму. Поговорить

Сформированная в Госдуме комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила посла США в РФ Джона Хантсмана на разговор. Доказательством такого вмешательства, в частности, названо объявление в Твиттере посольства США в Москве о несанкционированном митинге с картой маршрута протестующих и призывом к американским гражданам держаться подальше от места событий.

- Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания комиссии, на которое будет приглашен господин Хантсман, чтобы мы могли задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела РФ, - заявил во вторник председатель комиссии Василий Пискарев. - Господин Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно. Мы обратились в Управление международного сотрудничества Госдумы, чтобы они обсудили с посольством США возможную дату участия посла в заседании.

Напомним, в опубликованном в понедельник эксклюзивном интервью «Комсомолке» уходящий в отставку посол подчеркнул, что готов обсудить выдвинутые Москвой обвинения, но никаких приглашений ни от кого не получал.

- Я был бы очень рад обсудить этот вопрос с кем угодно, но меня никто не приглашал, и я думаю, что не приглашали именно потому, что люди знают правду, а состоит она в том, что накануне демонстраций посольства должны публиковать консульские оповещения и предупреждать своих граждан, чтобы они держались подальше от мест их проведения. Моя первоочередная обязанность состоит в обеспечении безопасности американских граждан. И если бы я не оповестил людей, я бы тем самым продемонстрировал халатное отношение к своему долгу и к своим служебным обязанностям. Поэтому я сделал то, что делал во всех других случаях, - что я делал в Китае и что сделал бы в Сингапуре, когда я был там послом: мы взяли документы, уже находящиеся в открытом доступе, и предупредили граждан США, что им лучше держаться подальше от конкретных мест, а также опубликовали карту, где эти места были обозначены. Вот что было на самом деле, и я очень удивлен, что стандартная функция посольства была представлена как нечто необычное, - рассказал тогда Джон Хантсман.

По какому адресу направляли думцы приглашение, пока непонятно. Но адреса офисов глава американской дипмиссии не менял - это традиционно резиденция Спасо-Хаус на Спасопесковской площади и само посольство на Новинском бульваре.

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