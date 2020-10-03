После инъекции «коктейля из антител»: Трампа доставили в военный госпиталь на лечение от коронавируса

Президент США Дональд Трамп прибыл в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где будет проходить лечение от коронавирусной инфекции. Перед вылетом Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что он и его супруга чувствуют себя хорошо, а также поблагодарил поддержавших его людей. Лечащий врач американского лидера Шон Конли сообщил, что Трампу начали давать противовирусный препарат «Ремдесивир».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после того, как у него и его супруги Меланьи был диагностирован коронавирус.

Перед отлётом американский лидер опубликовал в Twitter видеообращение, в котором сообщил о своём намерении отправиться в госпиталь и поблагодарил людей за поддержку. Он заявил, что «думает, что у него всё очень хорошо», но необходимо убедиться, что всё будет в порядке. Меланья Трамп также чувствует себя хорошо, добавил президент США.

После прибытия в госпиталь Дональд Трамп опубликовал ещё одно сообщение, в котором вновь поблагодарил поддержавших его граждан.

«Думаю, у меня всё хорошо! Спасибо вам всем. Люблю вас!!!» — написал он.

Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, американский лидер проведёт в медучреждении несколько дней.

«Президент Трамп остаётся в хорошем настроении, у него лёгкие симптомы, он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней», — заявила Макинани.

Дональд Трамп отправился в госпиталь

О том, что у Дональда и Меланьи Трамп был подтверждён COVID-19, стало известно днём ранее. До этого коронавирусную инфекцию также выявили у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Кроме того, коронавирус был обнаружен и у главы предвыборного штаба Трампа Билла Степиена, сообщает CNN.

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее сообщил, что Трамп чувствует себя «утомлённым», а также добавил, что ему сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron. В качестве дополнения он принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Помимо этого, Кейли Макэнани со ссылкой на Шона Конли рассказала, что Трампу начали давать «Ремдесивир» — противовирусный препарат, разработанный американской компанией Gilead Sciences.

«Он принял первую дозу и комфортно отдыхает», — говорится в заявлении Шона Конли, распространённом пресс-службой Белого дома.

Тем временем кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден в своём Twitter сообщил, что у него и его супруги COVID-19 не обнаружен.

«Я счастлив сообщить, что у меня и Джил оказались отрицательные тесты на коронавирус», — написал Байден.

Он также пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления.

Как сообщил Билл Степиен, в связи с выявлением у Дональда Трампа COVID-19 все предвыборные мероприятия с его участием решено отложить либо перенести в онлайн-формат.

«Кроме того, временно откладываются и ранее анонсированные мероприятия с участием членов его семьи», — приводит его слова Fox News.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин направил американскому коллеге телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления и «выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент».

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Поддержку чете Трампов выразил и лидер КНДР Ким Чен Ын. В сообщении, распространённым ЦТАК, глава Северной Кореи высказал надежду, что Трамп и первая леди быстро поправятся, а также передал им «тёплый привет».

«Я искренне желаю вам и вашей супруге скорейшего выздоровления. Уверен, вы сможете это преодолеть», — говорится в послании Ким Чен Ына.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что такие люди, как Дональд Трамп, являются «трудными пациентами», и высказал уверенность, что американские медики сделают всё возможное для выздоровления президента.

«Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: семь миллионов заболевших, что очень серьёзно. А Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр», — заявил Онищенко в разговоре с «Вечерней Москвой».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом — в стране подтверждено более 7,3 млн случаев COVID-19. На территории государства от COVID-19 умерли более 207 тыс. человек.