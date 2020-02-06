После «импичмента» Трампа. Как России умерить агрессивный пыл США • 116 • Аналитика

Президенту Трампу мир всё-таки кое-чем обязан. Хотя бы тем, что он наглядно, на своём собственном примере, показал, как устроена власть в Америке, как реально она сегодня действует.



Американская власть

История с попыткой импичмента президента Трампа Демократической партией показала нам реальную власть в США: без признаков демократии, моральных ценностей, разделения властей, но с методами притянутых за уши обвинений, сфальсифицированных с помощью спецслужб, которым придают достоверность СМИ и раскручивают в обществе. И создают ужасный образ Трампа. А ведь президента Трампа избрал американский народ, то есть в его лице шельмуется большинство американцев!







Вместо демократических ценностей мы видим подковёрную лицемерную политику, когда говорят одно, думают другое, а делают – третье. Мы же знаем, это говорят иногда сами демократы в США, что Трампа травят за попытку проводить самостоятельную политику, с которой он шёл на выборы, в мире и в отношении России, другую, нежели проводившуюся ранее «глубинным государством» демократов. И что тогда они предприняли?



Сфальсифицировали обвинение в сговоре Трампа и Путина, придрались по другим двусмысленным поводам, раздули их в прессе и в Конгрессе и начали импичмент из-за «превышения президентом США служебных полномочий». Известно, что придраться можно и к столбу: не там стоит!



Вместо института разделения властей мы видим в США «глубинное государство», которое во всех институтах действует по принципу: кто не с нами, тот против нас. Единственный прогресс со времён убийства президента Джона Кеннеди в том, что Трампа всё-таки не убили, хотя этого ожидали многие обозреватели, видимо, не хотят бросающейся в глаза аналогии с Джоном Кеннеди. Того ведь убили по той же причине, по которой травят и Трампа: он хотел улучшить отношения с СССР после Карибского кризиса.



Мы тут при чём?

Всё это имеет прямое отношение к миру и к России. Потому что такими же методами США действуют и на международной арене, только ещё более цинично. Поэтому опираться в отношениях с Америкой на какие-либо ценности бесполезно: она считается только с силой.



США проводят в мире активную силовую политику, вмешиваются везде, где они это могут, и России придётся активно противодействовать такой политике, чтобы её нейтрализовать.



США всеми способами пытаются вмешиваться в дела России: принятием Конгрессом законов «О противниках США», санкциями, финансированием и информационной поддержкой нашей «либеральной колонны», будированием в обществе ложных слухов, попытками посеять смуту, прикрываясь при этом демократическими ценностями.



И России придётся переходить к активной политике в отношении США, начав с заявления, что, что мы имеем дело не с демократией, но с олигархическим агрессивным американским государством, действующим глобально по принципу: кто не с нами, тот против нас. России придётся продекларировать активное вмешательство в дела США, тем более что мы за это всё равно платим: Конгресс уже назначил нас противником и анонсировал дальнейшее наше вмешательство.



Опыт СССР

Уместно вспомнить, что СССР не стеснялся активно вмешиваться в дела США и это привело в своё время к позитивному результату – к политике разрядки. Каким образом?



СССР не стеснялся говорить о язвах американского общества, поддерживал оппозицию в США и за его пределами, противодействовал США в «третьем мире». И это имело благотворные результаты! США умерили свой агрессивный пыл!



Эпоха стоического безразличия Москвы к хамскому поведению Вашингтона заканчивается: критически важное импортозамещение уже завершено. ВС РФ в основном перевооружились на современные виды оружия, гиперзвуковой «Авангард» уже стоит на боевом дежурстве! Президенту Трампу мир всё-таки кое-чем обязан. Хотя бы тем, что он наглядно, на своём собственном примере, показал, как устроена власть в Америке, как реально она сегодня действует.История с попыткой импичмента президента Трампа Демократической партией показала нам реальную власть в США: без признаков демократии, моральных ценностей, разделения властей, но с методами притянутых за уши обвинений, сфальсифицированных с помощью спецслужб, которым придают достоверность СМИ и раскручивают в обществе. И создают ужасный образ Трампа. А ведь президента Трампа избрал американский народ, то есть в его лице шельмуется большинство американцев!Вместо демократических ценностей мы видим подковёрную лицемерную политику, когда говорят одно, думают другое, а делают – третье. Мы же знаем, это говорят иногда сами демократы в США, что Трампа травят за попытку проводить самостоятельную политику, с которой он шёл на выборы, в мире и в отношении России, другую, нежели проводившуюся ранее «глубинным государством» демократов. И что тогда они предприняли?Сфальсифицировали обвинение в сговоре Трампа и Путина, придрались по другим двусмысленным поводам, раздули их в прессе и в Конгрессе и начали импичмент из-за «превышения президентом США служебных полномочий». Известно, что придраться можно и к столбу: не там стоит!Вместо института разделения властей мы видим в США «глубинное государство», которое во всех институтах действует по принципу: кто не с нами, тот против нас. Единственный прогресс со времён убийства президента Джона Кеннеди в том, что Трампа всё-таки не убили, хотя этого ожидали многие обозреватели, видимо, не хотят бросающейся в глаза аналогии с Джоном Кеннеди. Того ведь убили по той же причине, по которой травят и Трампа: он хотел улучшить отношения с СССР после Карибского кризиса.Всё это имеет прямое отношение к миру и к России. Потому что такими же методами США действуют и на международной арене, только ещё более цинично. Поэтому опираться в отношениях с Америкой на какие-либо ценности бесполезно: она считается только с силой.США проводят в мире активную силовую политику, вмешиваются везде, где они это могут, и России придётся активно противодействовать такой политике, чтобы её нейтрализовать.США всеми способами пытаются вмешиваться в дела России: принятием Конгрессом законов «О противниках США», санкциями, финансированием и информационной поддержкой нашей «либеральной колонны», будированием в обществе ложных слухов, попытками посеять смуту, прикрываясь при этом демократическими ценностями.И России придётся переходить к активной политике в отношении США, начав с заявления, что, что мы имеем дело не с демократией, но с олигархическим агрессивным американским государством, действующим глобально по принципу: кто не с нами, тот против нас. России придётся продекларировать активное вмешательство в дела США, тем более что мы за это всё равно платим: Конгресс уже назначил нас противником и анонсировал дальнейшее наше вмешательство.Уместно вспомнить, что СССР не стеснялся активно вмешиваться в дела США и это привело в своё время к позитивному результату – к политике разрядки. Каким образом?СССР не стеснялся говорить о язвах американского общества, поддерживал оппозицию в США и за его пределами, противодействовал США в «третьем мире». И это имело благотворные результаты! США умерили свой агрессивный пыл!Эпоха стоического безразличия Москвы к хамскому поведению Вашингтона заканчивается: критически важное импортозамещение уже завершено. ВС РФ в основном перевооружились на современные виды оружия, гиперзвуковой «Авангард» уже стоит на боевом дежурстве! Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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