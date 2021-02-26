После Грузии Литва решила «навести порядок» в Поднебесной

В Вильнюсе озаботились судьбой уйгуров в Китае и теперь будут их спасать

После неудачно проведённой операции по примирению правящей партии Грузии и грузинской оппозиции, в результате чего отношения между Литвой и Грузией основательно испортились, в Вильнюсе не пересмотрели своё желание вмешиваться во внутренние дела других государств. Наоборот, решили расширить границы своего вмешательства – теперь литовские политики решили вмешаться – ни много ни мало – во внутренние дела Китая, озаботившись положением национальных меньшинств в Поднебесной. Тому есть вполне понятное объяснение – накануне Госдеп США «выразил глубокую озабоченность» положением уйгуров в Китае, в Литве не заставили себя долго ждать и тут же обвинили Китай в «преступлениях против человечности» и начали работу над проектом резолюции о положении уйгуров.

«В ответ на рост данных международных исследований о всё более тяжких и массовых нарушениях прав человека в Китае, видя шаги международного сообщества, например, жёсткие заявления бывшего государственного секретаря наших стратегических партнёров США Майка Помпео и нынешнего госсекретаря Энтони Блинкина о геноциде уйгуров, мы должны реагировать»,

– заявила социал-демократ Довиле Шакелене на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

Она предложила потребовать от ООН немедленно приступить к «независимому международному правовому расследованию о преступлениях в Китае».

Документ планируется подготовить до 10 марта.

В Посольстве Китая в Литве прокомментировали готовность Вильнюса «бороться за права уйгуров», отметив, что в Сейме «используют американскую дезинформацию».

«Так называемый «геноцид» и прочие абсурдные предположения о Синьцзяне не имеют никаких оснований и искажают факты. Они созданы в основном бывшим госсекретарём США Майком Помпео и другими, такими, как он, по скрытым политическим мотивам»,

– цитирует заявление китайского посольства в Литве газета «Литовский курьер».

В посольстве подчеркнули, что начиная с 2014 года «внутренний валовой продукт в регионе Синьцзян в среднем растёт более чем на 7% в год, а уйгурское население в нём в последнее десятилетие выросло с 10,17 млн до 12,72 млн человек, что не соответствует понятию "геноцид населения"».

Китайские дипломаты призвали «уважать факты» и поближе познакомиться с жизнью уйгуров в Синьцзяне, и только после этого говорить о подготовке всевозможных резолюций.