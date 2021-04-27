После грубости Лаврову Зарифа заподозрили предательстве: США победили?

Экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри опроверг информацию о том, что сообщал министру иностранных дел Ирана о проведении Израилем тайных операций.

Экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри сообщил, что он, будучи на посту при президентстве Дональда Трампа, не передавал информацию министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о проведении Израилем тайных операций против интересов Тегерана в Сирии более 200 раз.

Несмотря на это, многие республиканцы подвергли его критике.

Ранее в ряде зарубежных СМИ появились материалы с выдержками неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте. Также была опубликована аудиозапись, на которой он обсуждает визит командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, обсуждает роль России в сирийском конфликте, отношения между Россией и США.

Сулеймани был убит в 2020 году, когда США нанесли удар с воздуха около Багдада.

В соцсетях говорят, что ядерная сделка с США вредит интересам самого Ирана, поэтому можно сделать вывод, что Зариф - проамериканский политик. Ведь за время сделки "США унижали Иран, разорвали с ним ядерный договор, бомбили армию в Сирии и убили Сулеймани".

Ранее западные СМИ также публиковали заявление Зарифа о том, как он грубил главе МИД России Сергею Лаврову и говорил, что Москва пытается разорвать ядерную сделку США и Ирана.