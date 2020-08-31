После грандиозного коррупционного скандала пятилетней давности в Кремле всё ещё опасаются назначать в Коми главу из местных

И неудивительно, ведь тогда вместе с главой республики Вячеславом Гайзером на скамью подсудимых пришлось отправить 18 высших чиновников и крупных предпринимателей. А до этого – ещё и мэров нескольких крупных городов. Общий смысл обвинений членам ОПГ сводился к тому, что они присваивали местные предприятия, а их прибыль выводили в офшоры. Следствие оценило ущерб бюджету в 4,5 миллиарда.

В качестве своей руки для наведения порядка Москва пыталась использовать бывшего руководителя «Олимпстроя» Сергея Гапликова. Но тот занялся прожектёрством. То прикажет фермерам сеять больше кукурузы, то носится с идеей выращивать грибы в шахтах Воркуты. В конце концов Гапликова решили сменить.

Тот, кто подбирал кандидатуру на пост руководителя Коми, видимо, исходил из того, что новый назначенец не должен сильно выбиваться на фоне местных «элит». Биография Владимира Уйбы и правда довольно уязвима с точки зрения «коррупционного следа». С 2004 по январь 2020 года он руководил Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Среди подчинённых ему подразделений была «Росплазма» – организация, обеспечивающая сбор донорской крови. Её сотрудники подозревались не только в создании чёрного рынка крови. В 2013 году прокуратура обнаружила в Карачаево-Черкесии станцию переливания крови, которая существовала только на бумаге. Как следует из сообщений местных СМИ, сотрудники ФМБА помогли местным чиновникам списать 288 млн на её «строительство» и «оснащение».

С 2005 по 2010 год «Росплазма» строила в Кировской области завод по производству препаратов крови. На него потратили 7 млрд, но так и не достроили, потому что в проекте обнаружились недочёты. Смирившись с убытками, «Росплазма» пыталась использовать площадку с недостроем в другом проекте – уже совместно с дочкой «Рос­теха» компанией «Нацимбио». Итог на сегодня: запланированного было к сдаче в 2019 году предприятия так и нет, а есть уголовное дело по статье «Халатность» с ущербом в 3,5 млрд рублей. В качестве подозреваемых фигурируют чиновники Росздравнадзора и ФМБА, сообщают «Известия».

Впрочем, компромат на ставленника Москвы в Коми никто не вываливает, избирательная кампания идёт довольно вяло. Противостоять варягу будут три кандидата – от «Зелёной альтернативы», ЛДПР и Коммунистической партии социальной справедливости. Сам же Владимир Уйба в ходе избирательной кампании сделал только одно громкое заявление: «Я пришёл в гости к народу коми».