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После госпитализации мужа королева Елизавета призвала всех привиться от COVID-19: "Это очень быстро"
26 февраля 2021, 21:15 • 25 • В мире
Королева Великобритании Елизавета II, муж которой недавно был экстренно госпитализирован, призвала подданных последовать её примеру и сделать прививку от COVID-19. "Это было очень быстро", - вспомнила она о своих впечатлениях.
Её Величество королева Великобритании приняла участие в видеоконференции с медиками и чиновниками системы здравоохранения своей страны. Мероприятие было посвящено коронавирусу, и Елизавета II рассказала об ощущениях, которые испытала во время прививки против COVID-19.
Королева сообщила, что совершенно не почувствовала боли, зато сразу появилось ощущение защищённости. Она добавила, что "это было очень быстро". Её Величество обратилась к нации с призывом как можно скорее вакцинироваться, чтобы не подвергать риску инфицирования других людей. "Надо думать не только о себе, но и о других", - подчеркнула она.
Напомним, 94-летняя Елизавета II получила вакцину от коронавируса в середине января вместе со своим 99-летним супругом принцем Филиппом Эдинбургским. Вскоре после этого муж королевы попал в больницу, но врачи утверждают, что ухудшение самочувствия не связано ни с COVID-19, ни с вакциной.
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