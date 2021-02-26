Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / В мире

После госпитализации мужа королева Елизавета призвала всех привиться от COVID-19: "Это очень быстро"

26 февраля 2021, 21:15  •  25 • В мире
Королева Великобритании Елизавета II, муж которой недавно был экстренно госпитализирован, призвала подданных последовать её примеру и сделать прививку от COVID-19. "Это было очень быстро", - вспомнила она о своих впечатлениях.
Её Величество королева Великобритании приняла участие в видеоконференции с медиками и чиновниками системы здравоохранения своей страны. Мероприятие было посвящено коронавирусу, и Елизавета II рассказала об ощущениях, которые испытала во время прививки против COVID-19.
Королева сообщила, что совершенно не почувствовала боли, зато сразу появилось ощущение защищённости. Она добавила, что "это было очень быстро". Её Величество обратилась к нации с призывом как можно скорее вакцинироваться, чтобы не подвергать риску инфицирования других людей. "Надо думать не только о себе, но и о других", - подчеркнула она.
Напомним, 94-летняя Елизавета II получила вакцину от коронавируса в середине января вместе со своим 99-летним супругом принцем Филиппом Эдинбургским. Вскоре после этого муж королевы попал в больницу, но врачи утверждают, что ухудшение самочувствия не связано ни с COVID-19, ни с вакциной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 02:00
После Грузии Литва решила «навести порядок» в Поднебесной
26 февраля 2021, 17:35
Экс-президент Украины назвал "реального врага" страны: "Общаться не о чем"
26 февраля 2021, 12:05
За информацию обещали озолотить: ФБР объявило охоту на гражданина России
26 февраля 2021, 06:35
"В XVIII веке уже были диванные эксперты": В Британии обнаружен "захватывающий" мужской справочник
26 февраля 2021, 19:25
Байден озвучил "простую истину" для Украины
26 февраля 2021, 02:00
Президент Эстонии: Все должны говорить по-эстонски
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
23 февраля 2021, 06:10
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.