После гибели пяти турецких военных: Москва и Вашингтон обсуждают обострение конфликта в Идлибе

Продолжаются контакты между США и Россией, стороны обсуждают в том числе и ситуацию в сирийском Идлибе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что это не раз помогало в разрешении конкретных ситуаций.

"Я могу с уверенностью сказать, что ряд конкретных ситуаций, которые возникали "на земле", были удовлетворительным образом решены во многом благодаря эффективному использованию контактов между военными на различных уровнях. Мы надеемся, что эта практика будет продолжена", - цитирует Рябкова информагентство.

Ранее, напомним, в Анкару прибыла делегация из России для обсуждения с турецкой стороной ситуации по сирийскому Идлибу. В частности, стороны, как предполагалось, должны были договориться о прекращении боестолкновений в регионе.

Однако, как уточняет источник Reuters, сделка сорвалась и российская сторона покинула Турцию без соглашения по Идлибу.

Речь идёт об обострении ситуации в этом сирийском регионе после того, как ранее здесь были убиты пятеро турецких военных. Анкара обвинила в случившемся сирийские правительственные войска и предупредила о том, что подобное не останется без ответа.