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После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина

09 сентября 2021, 09:55  •  507 • Политика
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин сообщил о том, что погибший глава МЧС Евгений Зиничев рассматривался экспертами как один из возможных преемников президента Владимира Путина.
Трагическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, по версии экспертов, может сказаться на перестановках в верхах. Как выяснилось, Зиничев, который в своё время был одним из приближённых президента России Владимира Путина ("личником" Путина, то есть входил в его личную охрану), воспринимался экспертным сообществом одним из возможных преемников главы государства.
По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, "Зиничев был одним из самых перспективных политиков". Политолог отмечает, что "особенности его карьеры позволяли считать, что он вошёл бы в состав высшего руководства страны".
В интервью URA.RU Мухин со ссылкой на "экспертные круги" уточнил, что глава МЧС России даже "рассматривался как один из возможных преемников президента".
Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае, пытаясь спасти сорвавшегося с обрыва режиссёра и сценариста Александра Мельника. Министр разбился о камни, режиссёр тоже скончался. Президент Владимир Путин был первым, кто направил слова соболезнования родным погибшего министра. Подробности произошедшего читайте тут.

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