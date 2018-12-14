После Франции и Бельгии «жёлтые жилеты» появились в Польше

«Хотим жить и работать для родной страны, а не для чужого капитала»

В польском городе Прушкув Мазовецкого воеводства местные владельцы сельских хозяйств, одетые в жёлтые жилеты, заблокировали автостраду на Варшаву, добиваясь от властей возмещения ущерба за вынужденный забой скота в связи с африканской чумой свиней.

Участники блокады требовали встречи с премьером Матеушем Мазовецким, но вместо него приехал министр сельского хозяйства Ян Ардановский.

Протестующие держали плакаты «Ардановский – убийца польской деревни», «Хотим жить и работать для родной страны, а не для чужого капитала», «Будем сопротивляться уничтожению домашних хозяйств» и передали Ардановскому список из десяти требований.

Среди них – возобновление экспорта продукции польских аграриев на рынки стран за восточной границей Польши, отставка главы местной ветеринарной службы, возмещение фермерам ущерба за принудительный забой свиней, повышение эффективности борьбы с вирусом африканской чумы, обеспечение продовольственной безопасности Польши за счёт продукции отечественного животноводства, прекращение оказания финансовой помощи странам, которые конкурируют с Польшей на рынке сельхозпродукции (Литва, Украина) и введение специальной маркировки с указанием страны производителя на сельскохозяйственные товары.

Манифестанты разблокировали дорогу только после угроз полиции разогнать их силой, но предупредили, что в случае неодобрения их требований властями снова выйдут на протест.

Сельское хозяйство и животноводство обеспечивают 2,6% ВВП Польши. Польша – чемпион Евросоюза по поголовью свиноматок (1 млн. голов). 9/10 всех сельхозугодий приходится на частные фермерские хозяйства, которые страдают больше всего от введения антироссийских санкций; оборотной стороной этих санкций стало ответное эмбарго на ввоз в Россию польской сельхозпродукции.

Чтобы возместить ущерб от сокращения экспорта в Россию Польша активизировала сотрудничество со странами-союзницами. Вирус африканской чумы свиней попал в Польшу предположительно из Литвы, где польское министерство сельского хозяйства закупило партию племенных свиней.