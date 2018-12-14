Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И горячую воду так не хотели, как томос!": В Сети усомнились в "...
Как по приказу: Еще один задержанный украинский моряк отказался давать показания
"Нулевой прогресс": Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Ведётся съёмка: как видеофиксация может изменить процедуру техосмотра
Главная / В мире

После Франции и Бельгии «жёлтые жилеты» появились в Польше

14 декабря 2018, 00:24  •  65 • В мире
«Хотим жить и работать для родной страны, а не для чужого капитала»
В польском городе Прушкув Мазовецкого воеводства местные владельцы сельских хозяйств, одетые в жёлтые жилеты, заблокировали автостраду на Варшаву, добиваясь от властей возмещения ущерба за вынужденный забой скота в связи с африканской чумой свиней.
Участники блокады требовали встречи с премьером Матеушем Мазовецким, но вместо него приехал министр сельского хозяйства Ян Ардановский.
Протестующие держали плакаты «Ардановский – убийца польской деревни», «Хотим жить и работать для родной страны, а не для чужого капитала», «Будем сопротивляться уничтожению домашних хозяйств» и передали Ардановскому список из десяти требований.
Среди них – возобновление экспорта продукции польских аграриев на рынки стран за восточной границей Польши, отставка главы местной ветеринарной службы, возмещение фермерам ущерба за принудительный забой свиней, повышение эффективности борьбы с вирусом африканской чумы, обеспечение продовольственной безопасности Польши за счёт продукции отечественного животноводства, прекращение оказания финансовой помощи странам, которые конкурируют с Польшей на рынке сельхозпродукции (Литва, Украина) и введение специальной маркировки с указанием страны производителя на сельскохозяйственные товары.
Манифестанты разблокировали дорогу только после угроз полиции разогнать их силой, но предупредили, что в случае неодобрения их требований властями снова выйдут на протест.
Сельское хозяйство и животноводство обеспечивают 2,6% ВВП Польши. Польша – чемпион Евросоюза по поголовью свиноматок (1 млн. голов). 9/10 всех сельхозугодий приходится на частные фермерские хозяйства, которые страдают больше всего от введения антироссийских санкций; оборотной стороной этих санкций стало ответное эмбарго на ввоз в Россию польской сельхозпродукции.
Чтобы возместить ущерб от сокращения экспорта в Россию Польша активизировала сотрудничество со странами-союзницами. Вирус африканской чумы свиней попал в Польшу предположительно из Литвы, где польское министерство сельского хозяйства закупило партию племенных свиней.
Соб. корр ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
13 декабря 2018, 01:39
"Прикажите немедленно спасти всех животных": Брижит Бардо обратилась к Порошенко
13 декабря 2018, 07:54
Море волнуется: в США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы
13 декабря 2018, 11:24
Трамп добился от Китая серьезных уступок в торговой войне

13 декабря 2018, 21:09
"Закусывать надо": В Сети дали совет Порошенко, назвавшему три "страха" России
14 декабря 2018, 00:24
После Франции и Бельгии «жёлтые жилеты» появились в Польше
13 декабря 2018, 01:25
«Вполне конкретные намерения»: зачем Турция собирается провести новую военную операцию в Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 декабря 2018, 00:10
«Главное — вернуться на родину»: что могло заставить Марию Бутину частично признать в...
14 декабря 2018, 00:24
МИД: Киев готовится выйти к границе России
14 декабря 2018, 00:24
Как по приказу: Еще один задержанный украинский моряк отказался давать показания
14 декабря 2018, 00:09
«Форпост России»: Владивосток стал столицей Дальнего Востока
14 декабря 2018, 00:24
Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сраз...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
12 декабря 2018, 12:39
ЕС «объяснил», почему в керченской провокации «виновна» Россия
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
10 декабря 2018, 05:24
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.