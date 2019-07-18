После фильма Стоуна Медведчук с Путиным на личной встрече обсудили европейский интерес в остановке войны в Донбассе

Российская сторона поддерживает действия европейских партнеров, которые после начала конфликта в Донбассе активно начали участвовать в мирном процессе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который встретился с одним из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

По мнению главы государства, подобный процесс является очень "позитивным".

"Мы это всячески приветствуем", - пояснил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу, причём на них также должны присутствовать лидеры США, Великобритании, Германии и Франции. Но Владимир Путин выделил два важных фактора.

Так, о переговорах на высшем уровне можно говорить только после того, как будет сформировано новое правительство Украины. Поэтому необходимо дождаться завершения досрочных выборов в Верховную раду.

Вторая проблема заключается в том, как на инициативу отреагируют другие участники формата. Он не видит ничего плохого, если к лидерам Германии и Франции присоединятся главы Великобритании и США, но необходимо узнать их личное мнение о новом формате. Не стоит забывать и о том, что премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй вскоре покинет свой пост.