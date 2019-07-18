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После фильма Стоуна Медведчук с Путиным на личной встрече обсудили европейский интерес в остановке войны в Донбассе

18 июля 2019, 21:39  •  25 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал начинания Европы в мирном процессе по Донбассу на личной встрече с Виктором Медведчуком спустя несколько дней после публикации фильма Оливера Стоуна, в котором они приняли участие.
Российская сторона поддерживает действия европейских партнеров, которые после начала конфликта в Донбассе активно начали участвовать в мирном процессе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который встретился с одним из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
По мнению главы государства, подобный процесс является очень "позитивным".
"Мы это всячески приветствуем", - пояснил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу, причём на них также должны присутствовать лидеры США, Великобритании, Германии и Франции. Но Владимир Путин выделил два важных фактора.
Так, о переговорах на высшем уровне можно говорить только после того, как будет сформировано новое правительство Украины. Поэтому необходимо дождаться завершения досрочных выборов в Верховную раду.
Вторая проблема заключается в том, как на инициативу отреагируют другие участники формата. Он не видит ничего плохого, если к лидерам Германии и Франции присоединятся главы Великобритании и США, но необходимо узнать их личное мнение о новом формате. Не стоит забывать и о том, что премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй вскоре покинет свой пост.

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