После фиаско в Афганистане НАТО должно доказать, что ещё живо. Инструментом станет Россия - Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что после фиаско в Афганистане НАТО должно доказать, что ещё живо. Для этого можно использовать Россию, устроив удар по так называемой серой зоне.

Болтон в статье для 19Fortyfive серой зоной назвал страны, расположенные к востоку от блока НАТО: Украину, Молдавию, Белоруссию, республики Закавказья, то есть Грузию, Азербайджан, Армению. Экс-советник американского президента убеждён, что целью Москвы является влияние на эти государства. Запад не способен противостоять России на этих территориях.

Болтон считает оправданными, но недостаточными меры, которые направлены против России. Это и блокирование запуска "Северного потока - 2", и наращивание военной помощи Киеву, и экономические, а также дипломатические санкции, и бойкотирование русской нефти.

США и государства - члены НАТО должны перейти в наступление, уверен эксперт. Например, приступить к распутыванию "замороженных конфликтов" стран бывшего СССР. Таким способом можно отвлечь внимание Кремля от Украины.

Болтон подчеркнул, что после фиаско в Афганистане НАТО должно доказать, что ещё живо. Именно поэтому альянсу нужно недвусмысленно продемонстрировать Москве свои намерения в серой зоне.