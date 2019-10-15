Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Марши, козы, кукла Порошенко, стихи
ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу
Путин прибыл в ОАЭ
Зарплаты чиновникам повысили, а прожиточный минимум снизят? Это как!
Главная / Политика

После фальши оркестра "Эмираты обходят Саудовскую Аравию": Путин прибыл в Абу-Даби

15 октября 2019, 17:39  •  128 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби. Как отметил журналист Дмитрий Смирнов, "Эмираты обходят Саудовскую Аравию", и происходит это после фальши вчерашнего саудовского оркестра.
Президент России Владимир Путин продолжает свое турне по странам Ближнего Востока. Накануне он побывал в Эр-Рияде. Работа была проведена масштабная, в том числе на уровне достижения ряда договоренностей о двусторонних контактах и в целом по вопросам международной повестки. А сегодня Путин приезжает в Абу-Даби.
Ожидается, что приветствовать президента России в Абу-Даби будет не только конный кортеж, но и артиллерийский салют, а также самолеты, раскрашивающие небо в цвета российского флага.
"Эмираты обходят Саудовскую Аравию уже на старте. Послушаем, что сыграет местный оркестр", - пишет журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале "Пул №3".
Упоминание об оркестре не случайно. Дело в том, что накануне в Эр-Рияде гимн России сыграли, мягко говоря, неточно. Впрочем, возможно, это была собственная интерпретация. Если первые несколько тактов гимна прозвучали вполне знакомо и даже достойно, то дальше музыканты исполнили что-то невообразимое: не могли попасть в ноты, играли вразнобой, а одна группа духового оркестра вообще исполняла что-то собственное. Однако делали они это очень старательно и даже смогли доиграть до последней ноты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 01:24
Уходя из Сирии, США пригрозили Анкаре санкциями - Bloomberg
15 октября 2019, 17:39
После фальши оркестра "Эмираты обходят Саудовскую Аравию": Путин прибыл в Абу-Даби
15 октября 2019, 01:24
"Какие вам ещё нужны доказательства?": Трамп выполнил "приказ Путина" по Сирии
15 октября 2019, 11:09
"Пусть хоть Наполеон защищает": Трамп цинично ответил на призыв спасти курдов от Турции
15 октября 2019, 07:54
Турецкий МИД свалил вину за истребление курдов в Сирии на США
15 октября 2019, 09:09
США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в сессии ГА ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать под...
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех...
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор...
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
11 октября 2019, 19:24
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
15 октября 2019, 04:39
США скрывают тайну малайзийского Boeing? В деле МН17 увидели признаки плана "Нортвудс"
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
11 октября 2019, 22:39
Новый поворот в деле MH17: Россия купила Нидерланды, настаивают на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.