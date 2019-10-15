После фальши оркестра "Эмираты обходят Саудовскую Аравию": Путин прибыл в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин продолжает свое турне по странам Ближнего Востока. Накануне он побывал в Эр-Рияде. Работа была проведена масштабная, в том числе на уровне достижения ряда договоренностей о двусторонних контактах и в целом по вопросам международной повестки. А сегодня Путин приезжает в Абу-Даби.

Ожидается, что приветствовать президента России в Абу-Даби будет не только конный кортеж, но и артиллерийский салют, а также самолеты, раскрашивающие небо в цвета российского флага.

"Эмираты обходят Саудовскую Аравию уже на старте. Послушаем, что сыграет местный оркестр", - пишет журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале "Пул №3".

Упоминание об оркестре не случайно. Дело в том, что накануне в Эр-Рияде гимн России сыграли, мягко говоря, неточно. Впрочем, возможно, это была собственная интерпретация. Если первые несколько тактов гимна прозвучали вполне знакомо и даже достойно, то дальше музыканты исполнили что-то невообразимое: не могли попасть в ноты, играли вразнобой, а одна группа духового оркестра вообще исполняла что-то собственное. Однако делали они это очень старательно и даже смогли доиграть до последней ноты.