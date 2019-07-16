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«После этого не значит вследствие этого»: ЕС ввёл санкции против Турции

16 июля 2019, 17:39  •  15 • В мире
Европейский союз побежал впереди паровоза и неожиданно ввёл санкции против Турции раньше, чем это ожидаемо сделали США
Автор:
Катасонов Валентин
Топовая новость сегодняшнего дня — вчерашнее решение министров иностранных дел стран-членов Европейского союза о введении санкций против Турции.
Санкций Запада в отношении Анкары ждали, но в первую очередь не от ЕС, а от США. По причине того, что Анкара всё-таки не вняла угрозам Вашингтона о возможных негативных для неё последствиях в случае закупки российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности «Триумф» (С-400). Поставки системы уже начались. Поэтому все ждут, что Вашингтон уже через несколько дней может объявить о введении таких санкций. И, естественно, Вашингтон постарается, чтобы Европа в этих санкциях поучаствовала.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
Но Европейский союз оказался «святее папы Римского» и раньше Вашингтона объявил санкции против Турции. Правда, не в связи с системой С-400. Причина другая: Турция, согласно трактовке Брюсселя, начала разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Поэтому для начала Брюссель накажет Анкару сокращением финансирования Турции со стороны ЕС и прекращением переговоров по соглашению о воздушном сообщении. Дальше будет видно. Не исключается введение санкций против отдельных компаний и отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.
Территория (морская акватория) возможного залегания углеводородов является спорной, история споров между Кипром (и Грецией, стоящей за Кипром) и Турцией уже насчитывает несколько лет. Говорят, что запасы природного газа в этом месте могут быть баснословно большими. Я не буду погружаться в эту историю.
Возникает вопрос: почему «бомба», которая лежала несколько лет, взорвалась аккурат в середине лета 2019 года? Говорят, что она взорвалась потому, что турецкое судно зашло в территориальные воды Кипра. По одним источникам, оно уже начало буровые работы, по другим — начнёт не сегодня-завтра.
Но более внимательное изучение этой истории даёт несколько иную картину. Оказывается, в СМИ шумиха раздута по поводу второго турецкого судна. А первое зашло в территориальные воды ещё два месяца назад и оно уже занимается бурением морского дна. Турецкие чиновники подтвердили, что буровые работы там уже ведутся.
Фото: curraheeshutter / Shutterstock.com
Возникает вопрос: почему санкции против Анкары были объявлены только вчера, а ещё не в мае нынешнего года? О первом турецком судне в территориальных водах европейские СМИ почти ничего не сообщали. Шум подняли только сейчас. Чем же объяснить такую «заторможенность» Брюсселя?
Моя версия такова. Брюссель получил команду от Вашингтона наказать Анкару. «Американские уши» в истории с введением санкций ЕС против Турции торчат. Представитель госдепа Морган Ортагус поспешила поддержать решение Брюсселя. Скорее всего, морально-политической поддержкой дело не ограничится.
Мы привыкли к тому, что обычно Брюссель присоединяется к санкциям Вашингтона. Но в данном случае эксперты ожидают, что Вашингтон присоединится к санкциям Брюсселя.
Думаю, что нарушение территориальных вод Кипра турецкими судами — версия лишь для отвода глаз. Реальная причина санкций, инициированных Вашингтоном, в другом: Анкара посягнула на самое святое для «хозяев денег» — «независимость» Центрального банка. Для Вашингтона настоящим шоком стало не нарушение режима территориальных вод где-то на другой стороне земного шара, а новость об отставке председателя Центробанка Турции Мурата Четинкая. Это произошло 6 июля. Стало известно, что ещё за две-три недели до этой даты президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и министр финансов Берат Албайрак потребовали отставки главы ЦБ. Тот не соглашался. Пришлось президенту Турецкой Республики подписать указ о смещении председателя и назначении на этот пост Мурата Уйсала, занимавшего до этого пост заместителя председателя Центробанка.
Напомню, что противостояние нынешнего президента Турецкой Республики Р. Эрдогана и Центробанка страны длится уже несколько лет. Оно особенно обострилось после попытки силового смещения Эрдогана с поста президента в 2016 году. За этим противостоянием стоит более масштабное противостояние Запада и Турции, пытающейся проводить более независимую внутреннюю и внешнюю политику. Западу (и особенно Вашингтону) это не нравится, и он оказывает давление на Анкару по многим направлениям с использованием разных средств.
Одним из главных таких средств для Запада является Центробанк. В Турции, как и в подавляющем большинстве стран мира, он имеет статус института, «независимого» от государства. За этой формально-юридической «независимостью» скрывается его неформальная подчинённость «хозяевам денег» (главным акционерам Федеральной резервной системы США, эмитирующей доллар США — мировую валюту).
Турецкий Центробанк по команде «хозяев денег» пытается душить экономику Турции с помощью такого инструмента, как ключевая ставка. Сегодня она достигла запредельного значения — 24%.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Глава (уже бывший) Центробанка Мурат Четинкая постоянно твердил, что, повышая ключевую ставку, ЦБ тем самым пытается не допустить разгона инфляции (которая давно перешагнула за планку 10 процентов в год) и падения валютного курса турецкой лиры. Падение же лиры порождено стремительным оттоком капитала из страны, и остановить его можно, лишь повышая ключевую ставку.
С точки зрения президента Турецкой Республики, Центробанк перепутал причины и следствия. Падение лиры и инфляция — результат экономической стагнации, а она как раз и порождается запредельно дорогими деньгами (цена которых определяется ключевой ставкой). Наверное, Мурат Четинкая не хуже Эрдогана понимал и понимает истинные причинно-следственные связи в мире денег и экономики. Но он вынужден пользоваться «стандартными заготовками» обоснований решений, принимаемых Центробанками по команде и в интересах «хозяев денег». Кстати, точно такие же «заготовки» уже многие годы используются Центробанком России для проведения политики «таргетирования инфляции» (за которой скрывается истинная цель «хозяев денег» — удушение российской экономики).
Противостояние между президентом Турции и Центробанком страны пока не преодолено. Не думаю, что новый председатель ЦБ будет послушен Эрдогану и начнёт радикальное снижение ключевой ставки. Закон, определяющий статус ЦБ Турции, пока остаётся прежним, а в нём Центробанк является «независимым» институтом. Против Турции, посягнувшей на власть «хозяев денег» (а это страшнее, чем С-400), Запад будет усиливать давление. Ведущие рейтинговые агентства, находящиеся под жёстким контролем «хозяев денег» сразу же после 6 июля понизили рейтинговые оценки Турции, отток капитала из страны усилился.
Фото: www.globallookpress.com
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В учебниках по логике обычно приводится набор типичных ошибок, допускаемых человеком в своих рассуждениях. Одна из них формулируется следующим образом: «После этого — значит по причине этого» (лат. post hoc ergo propter hoc) — логическая уловка, при которой причинно-следственная связь отождествляется с хронологической, временной: "Если событие X произошло после события Y, значит, событие Y является причиной события X". Делается вывод: "После этого не обязательно значит вследствие этого"».
Применительно к сегодняшней новости можно сказать: санкции Брюсселя против Анкары были введены после вхождения турецких судов в территориальные воды Кипра. Но введены они были не по причине морского вторжения. Истинная причина — посягательство турецкого президента на «независимость» Центробанка.
Разрыв между решением Эрдогана и решением Брюсселя составил всего девять дней. «Хозяева денег» реагируют очень оперативно.

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