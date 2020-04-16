После этого на Украине ставим точку: Удар "Ольхи" станет роковым

Украина может нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ростове своими ракетами из комплексов реактивного залпового огня "Ольха". Такое мнение высказал директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман. Российский военный эксперт Игорь Коротченко назвал безответственным это заявление.

По мнению эксперта, слова Шимана свидетельствуют "о дальнейшей деградации Украины", пишет РИА "Новости". Даже как провокацию и подстрекательство их расценивать нельзя. Но если такой удар и произошёл бы, то можно было бы "ставить точку на украинской государственности".

Коротченко уверен: Россия отреагировала бы максимально жёстко. По сути, украинец Шиман призвал к террористическим актам против соседнего государства и его важнейшим объектам инфраструктуры нефтепереработки. Эксперт полагает, что Следственному комитету России можно было бы проверить высказывание директора завода в Павлограде.

Военный эксперт напомнил, что на Украине старые, ещё советские разработки сейчас модернизируются, а потом выдаются за новые.