Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую пр...
Главная / Политика

После этого на Украине ставим точку: Удар "Ольхи" станет роковым

16 апреля 2020, 14:10  •  63 • Политика
Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что если Украина рискнёт ударить по ростовскому НПЗ ракетами "Ольха", то её ждут серьёзные последствия. После этого на государстве можно будет ставить точку.
Украина может нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ростове своими ракетами из комплексов реактивного залпового огня "Ольха". Такое мнение высказал директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман. Российский военный эксперт Игорь Коротченко назвал безответственным это заявление.
По мнению эксперта, слова Шимана свидетельствуют "о дальнейшей деградации Украины", пишет РИА "Новости". Даже как провокацию и подстрекательство их расценивать нельзя. Но если такой удар и произошёл бы, то можно было бы "ставить точку на украинской государственности".
Коротченко уверен: Россия отреагировала бы максимально жёстко. По сути, украинец Шиман призвал к террористическим актам против соседнего государства и его важнейшим объектам инфраструктуры нефтепереработки. Эксперт полагает, что Следственному комитету России можно было бы проверить высказывание директора завода в Павлограде.
Военный эксперт напомнил, что на Украине старые, ещё советские разработки сейчас модернизируются, а потом выдаются за новые.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
16 апреля 2020, 02:10
"Кто будет отвечать за самосвалы трупов?": Цинизм вранья о Пасхе проявился в Москве в полной мере
16 апреля 2020, 00:10
После разыгравшегося скандала в Москве отложили покупку плитки и бордюров на 13 млрд рублей
16 апреля 2020, 08:10
Агенты ребят с Уолл-стрит. Кто диктует русским правила?
16 апреля 2020, 10:10
"За что купил, за то и продаю": Лавров перечислил "теории" о коронавирусе
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" ...
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей ...
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против...
16 апреля 2020, 06:10
"Ад уже здесь": Рекорд смертей в США и финансовая катастрофа в Италии. Глав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2020, 05:35
Коронавирус: made in USA?
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
10 апреля 2020, 14:00
Виктор Мураховский: Попробуют ударить «Нептунами» по Крымскому мосту, и страны их не станет - но ударить то не смогут!
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
12 апреля 2020, 08:35
Украина методично наносит удары по Белоруссии
10 апреля 2020, 08:35
Энергетики предупредили об угрозе атомного взрыва на Украине
11 апреля 2020, 04:35
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.