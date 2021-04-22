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После этих слов Путина ему не отвертеться: "Зе будет выглядеть трусом или глупым"

22 апреля 2021, 23:35  •  70 • Политика
Кремль поймал президента Украины в ловушку буквально одним предложением. После этих слов Владимира Путина Киеву уже не отвертеться. "Зе будет выглядеть трусом или глупым", - считает эксперт.
Такое мнение высказал в четверг политолог Марат Баширов, комментируя заявление президента России Владимира Путина, который пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Москву на переговоры.
По словам Баширова, это приглашение является "тонким троллингом". Ведь если Зеленский откажется ехать, то он прослывёт трусом, а если согласится, то получится, что Россия - никакой не "агрессор".
Отказавшись, Зе будет выглядеть трусом, а приехав, - глупым. Как главнокомандующий ВСУ может ехать в стан "страны-агрессора" на фоне "нависшей смертельной опасности"? Получится, что никакой это не агрессор, - пишет политолог в Telegram.
Скриншот: Telegram/Политджойстик/Politjoystic
Напомним, что предложение Путина провести встречу в Москве стало ответом на призыв Зеленского встретиться в Донбассе. Президент России подчеркнул, что обсуждать проблему Донбасса Зеленский должен в первую очередь с руководством ДНР и ЛНР, которые являются прямыми участниками конфликта, а уже потом с Россией, выступающей третьей стороной. Если же украинский лидер хочет обсудить двусторонние отношения, то его всегда готовы принять в Москве.
Примечательно, что предложение Зеленского уже прокомментировал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он заявил, что готов сам встретиться с президентом Украины в любой точке линии разграничения. Отметим, что Киев избегает прямого контакта с ДНР и ЛНР с момента образования республик, поскольку не признаёт их легитимность. Вести переговоры украинская сторона соглашается только в присутствии посредников. В Москве уже неоднократно заявляли, что достичь мира невозможно, пока один из участников конфликта отказывается идти на диалог.

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