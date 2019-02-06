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После двух лет пыток в украинской тюрьме Сергей Бабич планирует выиграть публичный суд, наказав власти Киева

06 февраля 2019, 05:24  •  135 • В мире
В интервью Сергей Бабич, уроженец Донбасса, оставшийся в 2014 году на «киевский стороне» и ставший жертвой репрессий, признался что хочет наказать Киев. В планах экс-заключенного, пережившего пытки, выиграть публичный суд над властями.
ПИКinform взял интервью у Сергея Бабича, уроженца Донбасса, оставшегося в 2014 году на "киевский стороне" и ставшего жертвой репрессий.
Несмотря на то, что его фамилия стала фигурировать в "обменным списках" Бабич отрицает, что воевал на стороне Ополчения. Он рассказал, что начало войны, а до неё "Евромайдан", встретил машинистом горно-выемочных механизмов в Красноармейске.
"Как и многие мои коллеги и друзья, беспорядки в Киеве и последующие события, лихорадку с переделом власти я воспринял более чем негативно. И чем дальше, тем больше подтверждались мрачные прогнозы. А затем пришла война", — вспоминает Бабич.
Судьба Бабича распорядилась так, что линия фронта пролегла через его родной город. Один из снарядов прилетел к нему во двор. По его словам , когда подразделения ДНР отступили и снаряды перестали падать, мирные жители пытались восстановить нормальную жизнь, но начали пропадать люди. Это началось с заходом на территорию добровольческих батальонов Киева и СБУ.
Бабич говорит, что именно в этот период и возникла идея создания поисковых групп.
Это и подвело активиста под арест 24 мая 2015 года. После задержания его пытали: сковывали наручниками на продолжительное время, избивали деревянной киянкой, кололи неизвестными веществами, и применяли электрошокер. Периодически морили голодом.
Обвиняли в следующем: пытался выкрасть некого полковника.
Пытки проходили в здании автотранспортного предприятия Красноармейска. Бабич попытался попытался бежать, но неудачно. После этого этого серьезно избили, прикладом выбили зубы. Это и заставило мужчину подписать "признание".
После чего его доставили в СИЗО Мариуполя, где пытки продолжились. Там обвинения попытки похищения сменились обвинением в создании террористической организации и незаконном хранении оружия.
Все доказательства СК "вины" Бабича "разваливались" на глазах. В отсутствии хоть одного, даже косвенного, доказательства, ему предложили свободу по "закону Савченко".
"Я не согласился: после всего пережитого мне хотелось доказать свою правоту", — говорит Бабич. Мужчина добился уголовного дела по факту его похищения. Тогда его и записали в список на обмен пленными между Республиками и Украиной.
Проведший в заключении два года и два месяца Сергей Бабич отправил письмо уполномоченному Верховной Рады по права человека Людмиле Денисовой, а также Фионе Фрейзер, которая возглавляет Миссию ООН по правам человека на Украин.
Сейчас у Бабича большие планы выиграть публичный процесс у Киевской власти.
"Не только ради себя: слишком много хороших и безвинных людей, которых я знал лично, гребли по статье "Сепаратизм"", объясняет бывший заключенный.
Среди тех кого имеет ввиду Бабич: отец Никон, которого увезли прямиком из монастыря под Мариуполем, учитель истории Бардаков.
Эксклюзивное интервью предоставлено ПИКinform.

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