После допроса в МВД призывавшая "не рожать рабов" Водонаева пообещала следить за словами

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" Алёна Водонаева прокомментировала свой допрос в полиции в связи с её скандальными высказываниями по поводу деторождения и материнского капитала. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов ведущая пообещала следить за языком.

По словам Водонаевой, у неё нет претензий к правоохранителям, а допрос прошёл "цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно". Телеведущая добавила, что ей показали распечатки её сообщений и попросили дать объяснения по поводу отдельных фраз. Допрос продолжался порядка полутора часов.

Вся эта ситуация показала, что надо внимательно относиться к формулировкам. И я буду внимательнее, - сказала Водонаева на импровизированной пресс-конференции после допроса.

Напомним, что поводом для вызова на допрос послужило сообщение телеведущей в соцсети Instagram. В нём Водонаева заявила, что "быдло" заводит детей ради маткапитала, и призывала "не рожать рабов этому государству".

В дискуссии в эфире федерального телевидения Алёна Водонаева дала понять, что, действительно, считает неправильным рождение детей в бедных семьях. Мол, она себе и второго ребёнка позволить не может. Замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев подчеркнул, что сказанное - это "социальный фашизм".