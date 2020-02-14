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После допроса в МВД призывавшая "не рожать рабов" Водонаева пообещала следить за словами
14 февраля 2020, 07:54 • 105 • Политика
Призывавшая "не рожать рабов" Алёна Водонаева рассказала о допросе в полиции и пообещала быть более осторожной в своих высказываниях. "Вся эта ситуация показала, что надо внимательно относиться к формулировкам. И я буду внимательнее", - заявила телеведущая.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" Алёна Водонаева прокомментировала свой допрос в полиции в связи с её скандальными высказываниями по поводу деторождения и материнского капитала. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов ведущая пообещала следить за языком.
По словам Водонаевой, у неё нет претензий к правоохранителям, а допрос прошёл "цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно". Телеведущая добавила, что ей показали распечатки её сообщений и попросили дать объяснения по поводу отдельных фраз. Допрос продолжался порядка полутора часов.
Напомним, что поводом для вызова на допрос послужило сообщение телеведущей в соцсети Instagram. В нём Водонаева заявила, что "быдло" заводит детей ради маткапитала, и призывала "не рожать рабов этому государству".
В дискуссии в эфире федерального телевидения Алёна Водонаева дала понять, что, действительно, считает неправильным рождение детей в бедных семьях. Мол, она себе и второго ребёнка позволить не может. Замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев подчеркнул, что сказанное - это "социальный фашизм".
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