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После долгих раздумий и консультаций Израиль решил выдать США российского хакера Буркова

01 ноября 2019, 09:24  •  100 • В мире
Как стало известно, в среду, 30 октября, глава Минюста Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции в США гражданина России Алексея Буркова. По словам министра, такое решение было принято после долгих раздумий, консультаций и обсуждений.
Как сообщает газета The Jerusalem Post, решение, принятое министром юстиции "может еще больше осложнить" ситуацию с освобождением Наамы Иссахар, молодой израильской женщины, осужденной в России на семь с половиной лет лишения свободы по якобы "незначительному", по версии израильского издания, обвинению в хранении и контрабанде гашиша.
Алексея Буркова израильские власти задержали по запросу США в 2015 году во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Вашингтон обвиняет Буркова в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.
Адвокаты Буркова после получения официального документа планируют обжаловать экстрадицию в Высшем суде справедливости. По их мнению, решение, принятое Амиром Оханой, "неправильное". В то же время посольство России в Израиле еще не получило соответствующего уведомления от израильских властей.
Между тем Россия также требовала выдачи Буркова: на него российские следователи также завели уголовное дело о мошенничестве. Как известно, этот запрос российской стороны так и не был рассмотрен. Вместо этого после череды судебных разбирательств Верховный суд Израиля принял решение о том, что Бурков может быть выдан в США.
До недавнего времени решение о депортации в жизнь не претворялось. И вот теперь глава Минюста Израиля, как кажется, поставил в этом вопросе точку. Однако это не означает, что передача Буркова американским властям произойдет "немедленно".
Отметим, что срок, в который Бурков мог быть депортирован в США, недавно был продлен до 3 декабря. Защитники российского гражданина связывают это с желанием израильской стороны "попридержать" Буркова до того момента, пока в России будет помилована гражданка Израиля Наама Иссахар. Предполагался также и другой вариант - гуманитарный обмен указанных заключенных.
15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился во вторник к президенту России Владимиру Путину с официальной просьбой о помиловании Наамы Иссахар, двойной гражданки еврейского государства и США.
Как сообщила канцелярия главы израильского правительства, Нетаньяху предпринял такой шаг от своего имени и по поручению президента Израиля Реувена Ривлина. Политик обратился к российскому президенту с просьбой помиловать Нааму Иссахар и вернуть её в Израиль.

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