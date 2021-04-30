После договоренности "о тишине" на границе Таджикистана и Киргизии вновь открыли огонь

После того, как стороны конфликта на границе Таджикистана и Киргизии договорились "о тишине" на месте инцидента снова открыли огонь.

По данным Sputnik Таджикистан, стрельба в приграничных районах продолжается. Как сообщил источник издания, сегодня утром, 30 апреля с 8-30 до 9 часов в приграничной зоне произошла еще одна стрельба. По его словам, режим прекращения огня нарушила сторона Кыргызстана, открыв огонь по таджикской территории.

"Стрельба на заставе "Гулистон" длилась около 25 минут, никто серьезно не пострадал", - сказал он.

Напомним, что конфликт вспыхнул из-за расположенного на границе водораспределительного пункта, который обе стороны считают своим. По предварительным данным, таджикские пограничники начали устанавливать там камеры видеонаблюдения, что не понравилось киргизской стороне. Ожесточённые споры быстро переросли в стрельбу.

Ранее сообщалось, что пограничники Таджикистана обстреляли из миномёта три пограничные заставы, одна из которых загорелась. Киргизский спецназ в ответ захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аълло". Позже обе стороны стянули в район противостояния танки и ударные вертолёты.