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После Дня Победы, трава, расти!

26 сентября 2019, 18:39  •  105 • Аналитика
Как у нас в преддверии 9 Мая начинает раскручиваться колесо патриотической истерии, всем видно. Кому-то это нравится, кому-то нет. К сожалению, одноклеточных все больше с каждым днем, это речь о тех, кого не интересует, почему в городе Р или Н памятники завалены снегом и их никто не чистит, зато они готовы голос сорвать, доказывая, что если кто и должен взять лопату и убрать снег, так это тот, кто написал.




Однако позволю себе не согласиться с такой постановкой вопроса. Но об этом чуть позже, а пока по сути.

Работая над материалом, мы посетили мемориал на Шиловском плацдарме. Это да, городской округ город Воронеж, Советский район.


Мемориальный комплекс поставлен в честь и память тех воинов, которые штурмовали эти высоты в 1943 году. Это было очень непросто и очень кроваво. Потери были огромные.

Памятник, братская могила, звонница (все, что осталось от села Шилово) – все это до недавнего времени находилось на территории, подвластной недостроенной (по решению жителей города) атомной станции теплоснабжения.

Жизнь в этом объекте теплилась постольку поскольку. Но станцию охраняли, желающим поживиться (а такие были в достаточном количестве) металлом с памятника регулярно отбивали руки, за памятниками ухаживали и подновляли.

И вот в этом году ударил гром среди ясного неба. Администрация города объявила конкурс на разрушение корпуса станции.

То, что объект мешается, понятно. Разобрать будет сложно, но и сколько уже лет (с 1990 года стоит), как строительство остановлено, и понятно, что больше не возобновится.

И вот я на территории мемориала.

Пока все еще более-менее, на обелиске видны невооруженным взглядом следы недавнего ремонта, но что из себя представляет площадка – смотрите сами.



















[center]Надписи на камне с подзахоронением почти не видны.




[/center]
Совершенно непонятно, что это за могила. Никаких опознавательных знаков, ничего.

Я понимаю, что, по мнению администраций (города Воронежа, Советского района и поселка Шилово), все идет так, как должно было идти. Вообще, следы покоса видны, если присмотреться. Возможно, перед Днем Победы, возможно еще когда, но было.

Почему город не желает выделить 1 (ОДНОГО) человека с косилкой и баклажкой бензина, мне непонятно. Ведь обслуживание и уборка ВСЕХ памятников входит в городской бюджет.

Наверное, потому, что это место не посещают так, как Площадь Победы или памятник Славы. Сюда не приезжают молодожены, и практически не водят экскурсии. Раньше место было вообще почти закрытое, пока что-то на станции происходило. А с другой стороны очень крутой подъем — метров 300. Только для крутых внедорожников, которые накатали видимую дорогу через территорию памятника.

Развлекаются.

Как я понимаю, мемориал обречен. Уйдет "Росэнергоатом" — и все. Охранять и окультуривать будет некому. И все окончательно обветшает и придет в запустение. А памятник разберут на металл, благо поползновений было предостаточно.

А памятник уникальный. Таких всего два в мире — вот этот и в Китае. Это не отливка, это чеканка. Чеканили рабочие ВАСО. С любовью.

Что дальше?

Дальше вернусь к началу. Чем дальше от войны, тем будет сложнее. Ветераны уходят, а новым поколениям эта война вообще пустой звук. Они ее по "Тундре" и "Вурдотанкам" проходят. Всю. И считают себя специалистами.

Истерия, а иного слова у меня нет, которую раздувают к 9 Мая, она потом проходит. И все возвращается на круги своя. Как говорится. хоть трава не расти. Но вот проблема: трава как раз растет! Через плиты, через гранит и мрамор.

И сейчас многие скажут: а что сидеть! Метнулся, взял косу, покосил траву — вот и будешь молодец! А зимой снег можно убрать. А мы тебе лайков наставим. Как положено. Одобрямсов подкинем от души.

Чувствуете, мы к чему идем? Не нравится — сделай сам! Начни с себя! Прояви гражданскую инициативу!

Ну да. Болен ребенок, а у бедненького государства денежек для него нет? Ничего, СМСками соберем и в США отправим. Там починят. Пропал человек? Не вопрос, у нас волонтеров полно, выйдут, найдут. Зачем МВД и МЧС тревожить, правда?

Хотите, чтобы памятник был в целости и сохранности? Так отремонтируйте и охраните!

И вот так, как некоторые занимаются критикой с диванов, устраивая интернет-обструкции лайками и дизлайками, ничего не делая совершенно, вот так же и чиновники хотят жить. На диване. Чтобы их никто не напрягал, а дело шло. На той самой гражданской инициативе.

На которой лечат детей, воспитывают их прививают им любовь к Родине и так далее.

А они, бояре наши, будут просто радеть за народ. На диване. В кабинете своем. За наш, правда, счет, потому как живут они на наши налоги. Ну, тех, кто платит. Я вот плачу, потому как журналист, в силу специфики своей работы имею право и спросить: что делать будем с памятью и патриотизмом, господа?

Как Путин сказал в речи 9 Мая на Красной площади? "Мы будем всегда помнить великий подвиг наших предков". Так как?

Все, что хотелось бы сказать в конце, это повторить призыв, который выбит на памятнике.

Люди, помните! 9 Мая не заканчивается память и уважение нашим предкам-победителям.
Роман Скоморохов

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