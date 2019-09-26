После Дня Победы, трава, расти! • 105 • Аналитика









Однако позволю себе не согласиться с такой постановкой вопроса. Но об этом чуть позже, а пока по сути.



Работая над материалом, мы посетили мемориал на Шиловском плацдарме. Это да, городской округ город Воронеж, Советский район.



Мемориальный комплекс поставлен в честь и память тех воинов, которые штурмовали эти высоты в 1943 году. Это было очень непросто и очень кроваво. Потери были огромные.



Памятник, братская могила, звонница (все, что осталось от села Шилово) – все это до недавнего времени находилось на территории, подвластной недостроенной (по решению жителей города) атомной станции теплоснабжения.



Жизнь в этом объекте теплилась постольку поскольку. Но станцию охраняли, желающим поживиться (а такие были в достаточном количестве) металлом с памятника регулярно отбивали руки, за памятниками ухаживали и подновляли.



И вот в этом году ударил гром среди ясного неба. Администрация города объявила конкурс на разрушение корпуса станции.



То, что объект мешается, понятно. Разобрать будет сложно, но и сколько уже лет (с 1990 года стоит), как строительство остановлено, и понятно, что больше не возобновится.



И вот я на территории мемориала.



Пока все еще более-менее, на обелиске видны невооруженным взглядом следы недавнего ремонта, но что из себя представляет площадка – смотрите сами.







































[center]Надписи на камне с подзахоронением почти не видны. [center]Надписи на камне с подзахоронением почти не видны.









Совершенно непонятно, что это за могила. Никаких опознавательных знаков, ничего.



Я понимаю, что, по мнению администраций (города Воронежа, Советского района и поселка Шилово), все идет так, как должно было идти. Вообще, следы покоса видны, если присмотреться. Возможно, перед Днем Победы, возможно еще когда, но было.



Почему город не желает выделить 1 (ОДНОГО) человека с косилкой и баклажкой бензина, мне непонятно. Ведь обслуживание и уборка ВСЕХ памятников входит в городской бюджет.



Наверное, потому, что это место не посещают так, как Площадь Победы или памятник Славы. Сюда не приезжают молодожены, и практически не водят экскурсии. Раньше место было вообще почти закрытое, пока что-то на станции происходило. А с другой стороны очень крутой подъем — метров 300. Только для крутых внедорожников, которые накатали видимую дорогу через территорию памятника.



Развлекаются.



Как я понимаю, мемориал обречен. Уйдет "Росэнергоатом" — и все. Охранять и окультуривать будет некому. И все окончательно обветшает и придет в запустение. А памятник разберут на металл, благо поползновений было предостаточно.



А памятник уникальный. Таких всего два в мире — вот этот и в Китае. Это не отливка, это чеканка. Чеканили рабочие ВАСО. С любовью.



Что дальше?



Дальше вернусь к началу. Чем дальше от войны, тем будет сложнее. Ветераны уходят, а новым поколениям эта война вообще пустой звук. Они ее по "Тундре" и "Вурдотанкам" проходят. Всю. И считают себя специалистами.



Истерия, а иного слова у меня нет, которую раздувают к 9 Мая, она потом проходит. И все возвращается на круги своя. Как говорится. хоть трава не расти. Но вот проблема: трава как раз растет! Через плиты, через гранит и мрамор.



И сейчас многие скажут: а что сидеть! Метнулся, взял косу, покосил траву — вот и будешь молодец! А зимой снег можно убрать. А мы тебе лайков наставим. Как положено. Одобрямсов подкинем от души.



Чувствуете, мы к чему идем? Не нравится — сделай сам! Начни с себя! Прояви гражданскую инициативу!



Ну да. Болен ребенок, а у бедненького государства денежек для него нет? Ничего, СМСками соберем и в США отправим. Там починят. Пропал человек? Не вопрос, у нас волонтеров полно, выйдут, найдут. Зачем МВД и МЧС тревожить, правда?



Хотите, чтобы памятник был в целости и сохранности? Так отремонтируйте и охраните!



И вот так, как некоторые занимаются критикой с диванов, устраивая интернет-обструкции лайками и дизлайками, ничего не делая совершенно, вот так же и чиновники хотят жить. На диване. Чтобы их никто не напрягал, а дело шло. На той самой гражданской инициативе.



На которой лечат детей, воспитывают их прививают им любовь к Родине и так далее.



А они, бояре наши, будут просто радеть за народ. На диване. В кабинете своем. За наш, правда, счет, потому как живут они на наши налоги. Ну, тех, кто платит. Я вот плачу, потому как журналист, в силу специфики своей работы имею право и спросить: что делать будем с памятью и патриотизмом, господа?



Как Путин сказал в речи 9 Мая на Красной площади? "Мы будем всегда помнить великий подвиг наших предков". Так как?



Все, что хотелось бы сказать в конце, это повторить призыв, который выбит на памятнике.



Люди, помните! 9 Мая не заканчивается память и уважение нашим предкам-победителям. Как у нас в преддверии 9 Мая начинает раскручиваться колесо патриотической истерии, всем видно. Кому-то это нравится, кому-то нет. К сожалению, одноклеточных все больше с каждым днем, это речь о тех, кого не интересует, почему в городе Р или Н памятники завалены снегом и их никто не чистит, зато они готовы голос сорвать, доказывая, что если кто и должен взять лопату и убрать снег, так это тот, кто написал.Однако позволю себе не согласиться с такой постановкой вопроса. Но об этом чуть позже, а пока по сути.Работая над материалом, мы посетили мемориал на Шиловском плацдарме. Это да, городской округ город Воронеж, Советский район.Мемориальный комплекс поставлен в честь и память тех воинов, которые штурмовали эти высоты в 1943 году. Это было очень непросто и очень кроваво. Потери были огромные.Памятник, братская могила, звонница (все, что осталось от села Шилово) – все это до недавнего времени находилось на территории, подвластной недостроенной (по решению жителей города) атомной станции теплоснабжения.Жизнь в этом объекте теплилась постольку поскольку. Но станцию охраняли, желающим поживиться (а такие были в достаточном количестве) металлом с памятника регулярно отбивали руки, за памятниками ухаживали и подновляли.И вот в этом году ударил гром среди ясного неба. Администрация города объявила конкурс на разрушение корпуса станции.То, что объект мешается, понятно. Разобрать будет сложно, но и сколько уже лет (с 1990 года стоит), как строительство остановлено, и понятно, что больше не возобновится.И вот я на территории мемориала.Пока все еще более-менее, на обелиске видны невооруженным взглядом следы недавнего ремонта, но что из себя представляет площадка – смотрите сами.[/center]Совершенно непонятно, что это за могила. Никаких опознавательных знаков, ничего.Я понимаю, что, по мнению администраций (города Воронежа, Советского района и поселка Шилово), все идет так, как должно было идти. Вообще, следы покоса видны, если присмотреться. Возможно, перед Днем Победы, возможно еще когда, но было.Почему город не желает выделить 1 (ОДНОГО) человека с косилкой и баклажкой бензина, мне непонятно. Ведь обслуживание и уборка ВСЕХ памятников входит в городской бюджет.Наверное, потому, что это место не посещают так, как Площадь Победы или памятник Славы. Сюда не приезжают молодожены, и практически не водят экскурсии. Раньше место было вообще почти закрытое, пока что-то на станции происходило. А с другой стороны очень крутой подъем — метров 300. Только для крутых внедорожников, которые накатали видимую дорогу через территорию памятника.Развлекаются.Как я понимаю, мемориал обречен. Уйдет "Росэнергоатом" — и все. Охранять и окультуривать будет некому. И все окончательно обветшает и придет в запустение. А памятник разберут на металл, благо поползновений было предостаточно.А памятник уникальный. Таких всего два в мире — вот этот и в Китае. Это не отливка, это чеканка. Чеканили рабочие ВАСО. С любовью.Что дальше?Дальше вернусь к началу. Чем дальше от войны, тем будет сложнее. Ветераны уходят, а новым поколениям эта война вообще пустой звук. Они ее по "Тундре" и "Вурдотанкам" проходят. Всю. И считают себя специалистами.Истерия, а иного слова у меня нет, которую раздувают к 9 Мая, она потом проходит. И все возвращается на круги своя. Как говорится. хоть трава не расти. Но вот проблема: трава как раз растет! Через плиты, через гранит и мрамор.И сейчас многие скажут: а что сидеть! Метнулся, взял косу, покосил траву — вот и будешь молодец! А зимой снег можно убрать. А мы тебе лайков наставим. Как положено. Одобрямсов подкинем от души.Чувствуете, мы к чему идем? Не нравится — сделай сам! Начни с себя! Прояви гражданскую инициативу!Ну да. Болен ребенок, а у бедненького государства денежек для него нет? Ничего, СМСками соберем и в США отправим. Там починят. Пропал человек? Не вопрос, у нас волонтеров полно, выйдут, найдут. Зачем МВД и МЧС тревожить, правда?Хотите, чтобы памятник был в целости и сохранности? Так отремонтируйте и охраните!И вот так, как некоторые занимаются критикой с диванов, устраивая интернет-обструкции лайками и дизлайками, ничего не делая совершенно, вот так же и чиновники хотят жить. На диване. Чтобы их никто не напрягал, а дело шло. На той самой гражданской инициативе.На которой лечат детей, воспитывают их прививают им любовь к Родине и так далее.А они, бояре наши, будут просто радеть за народ. На диване. В кабинете своем. За наш, правда, счет, потому как живут они на наши налоги. Ну, тех, кто платит. Я вот плачу, потому как журналист, в силу специфики своей работы имею право и спросить: что делать будем с памятью и патриотизмом, господа?Как Путин сказал в речи 9 Мая на Красной площади? "Мы будем всегда помнить великий подвиг наших предков". Так как?Все, что хотелось бы сказать в конце, это повторить призыв, который выбит на памятнике.Люди, помните! 9 Мая не заканчивается память и уважение нашим предкам-победителям. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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