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После дипломатического конфуза в Северодвинске Госдеп вспомнил про "Буревестник"

22 октября 2019, 08:54  •  171 • Политика
Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты со дна моря. Заявление было сделано вскоре после поимки американских дипломатов на пути к военному полигону.
Специалисты Госдепа считают, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел во время подъема со дна моря новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом пишет газете The Washington Times со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями.
Американский чиновник утверждает, что взрыв на полигоне якобы произошёл из-за того, что ракету "Буревестник" или Skyfall, как её называют в НАТО, пытались поднять со дна моря. Она якобы находилась там с начала прошлого года.
"Взрыв был вызван тем, что со Skyfall произошла авария, сопровождавшаяся возникновением критичности, в результате которой имел место выброс радиации, когда российский персонал поднимал ее со дна моря", - цитирует газета слова представителя Госдепа.
Он добавил, что выброс радиации при взрыве опасности для населения практически не представлял. При этом чиновник пожаловался на "отсутствие прозрачности" в российских секретных испытаниях.
Напомним, что неделей ранее в России поймали троих дипломатов США, среди которых два военных атташе, которые пытались попасть на режимную территорию в Северодвинске. Посольство США заявило, что поездка была согласована, однако почти сразу выяснилось, что документы были оформлены на путешествие в Архангельск, а уж никак не в Северодвинск.

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