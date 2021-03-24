После дерзкого заявления о России Макрона "изгнали" из Елисейского дворца: "А не покинуть ли ему"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские военные должны покинуть Сирию, так же как и турецкие и любые другие.

Это высказывание, опубликованное РИА Новости, вызвало однозначную реакцию в русском Twitter.

Журналист и политолог Виталий Третьяков написал: "А не предложить ли Макрону покинуть Елисейский дворец?" Политолог Владимир Корнилов предложил освежить память: "Надо ему напомнить, где сейчас тот президент, что десять лет назад начал бомбить Ливию?"

Ранее в западных СМИ была информация, что в Ливии находятся представители группировки "ЧВК Вагнер" и поддерживают силы Халифы Хафтара.

В конце 2020 года постпред РФ при ООН Василий Небензя называл сообщения зарубежных изданий "заказом", информация не проверена и направлена для дискриминации России на ливийском направлении.