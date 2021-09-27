После демарша Киева Захарова заявила о зависти

Мария Захарова прокомментировала ситуацию с контрактом "Газпрома" о поставках топлива в Венгрию, который возмутил украинские власти. Она тонко поддела Киев, напомнив о зависти и доносах.

Сегодня, 27 сентября стало известно, что украинские власти хотят оспорить заключение нового контракта Венгрии и России на поставку природного газа. Киев считает, что эти договорённости не соответствуют европейскому законодательству в области энергетики.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, дело вовсе не в европейском законодательстве, а в зависти Украины, которая может в скором времени остаться без русского газа.

Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти,

- язвительно отметила Захарова в своём Телеграм-канале.

Подписчики дипломата поддержали её: "Ну не хочет Украина сама работать и зарабатывать. Только халява... А она как то резко для неё заканчивается".

Напомним, "Газпром" и Венгрия заключили новый контракт на поставку природного газа. До 2036 года в страну поступит 4,5 млрд кубометров газа.



Документ подписан в ходе визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Будапешт на встрече с главой МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Соглашение должно вступить в силу с 1 октября. Условия позволяют изменить контракт через 10 лет.

Известно, что 3,5 миллиарда кубометров газа должны быть закачаны в Венгрию через Сербию и миллиард — через Австрию.