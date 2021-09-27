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После демарша Киева Захарова заявила о зависти
27 сентября 2021, 17:55 • 84 • Политика
Мария Захарова прокомментировала ситуацию с контрактом "Газпрома" о поставках топлива в Венгрию, который возмутил украинские власти. Она тонко поддела Киев, напомнив о зависти и доносах.
Сегодня, 27 сентября стало известно, что украинские власти хотят оспорить заключение нового контракта Венгрии и России на поставку природного газа. Киев считает, что эти договорённости не соответствуют европейскому законодательству в области энергетики.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, дело вовсе не в европейском законодательстве, а в зависти Украины, которая может в скором времени остаться без русского газа.
- язвительно отметила Захарова в своём Телеграм-канале.
Подписчики дипломата поддержали её: "Ну не хочет Украина сама работать и зарабатывать. Только халява... А она как то резко для неё заканчивается".
Напомним, "Газпром" и Венгрия заключили новый контракт на поставку природного газа. До 2036 года в страну поступит 4,5 млрд кубометров газа.
Документ подписан в ходе визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Будапешт на встрече с главой МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Соглашение должно вступить в силу с 1 октября. Условия позволяют изменить контракт через 10 лет.
Известно, что 3,5 миллиарда кубометров газа должны быть закачаны в Венгрию через Сербию и миллиард — через Австрию.
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