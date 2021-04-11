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После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять

11 апреля 2021, 14:25  •  333 • Политика
После заявления Эрдогана о том, что Турция не признаёт "аннексию" Крыма, русским напомнили легендарные слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять. А самого Эрдогана позвали в гости в Крым.
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий прокомментировал слова Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании "аннексии" Крыма Россией и поддержке "Крымской платформы" Владимира Зеленского.
В своём Twitter эксперт привёл фразу Петра I, который однажды сказал: "Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь". В этих словах, конечно, есть доля иронии, но, как показывают события, доля правды тоже есть. "Царь знал", - написал Ильницкий.
Между тем в Крыму тоже отреагировали на демарш турецкого лидера. Так, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в гости.
В беседе с РИА Новости политик заявил, что Крым открыт, а Россия заинтересована в диалоге со всеми странами ради добрососедских отношений.
По мнению Гемпеля, слова Эрдогана о Крыме и крымчанах являются недальновидными и оскорбительными. Турции уже давно пора признать полуостров частью России и начать развивать экономические отношения с Крымом, считает политик.
Крымский депутат также напомнил турецкому лидеру, что нынешнее руководство Украина нарушает права человека, устраивая водную блокаду полуострова.

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