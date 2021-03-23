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После бравады у границ России эсминец США проводили пословицей с намёком: "Когда змея хочет умереть"

23 марта 2021, 15:45  •  188 • В мире
Один из эсминцев ВМС США Thomas Hudner покинул акваторию Чёрного моря и вышел в пролив Босфор – к берегам Турции. Браваду эсминца у российских берегов прокомментировали итальянской пословицей: "Когда змея хочет умереть, она выходит на улицу".
Один из эсминцев ВМС США Thomas Hudner покинул акваторию Чёрного моря, где продолжаются учения стран НАТО - Турции, Болгарии и Румынии. Сообщение об этом появилось в Twitter командования 6-го оперативного флота ВМС США. Уход американского эсминца пользователи сопроводили пословицей с намёком: "Когда змея хочет умереть, она выходит на улицу".
В сообщении командования флота указывается, что в акватории Чёрного моря эсминец провёл четыре дня. В его задачи входило "проведение операций по обеспечению безопасности на море". Обеспечивать "свободу" остался ещё один крейсер ВМС США Monterey.
Как сообщили представители Национального центра управления обороной РФ, оба крейсера находятся под контролем Черноморского флота России.

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