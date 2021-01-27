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После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект

27 января 2021, 06:45  •  182 • Политика
СНВ-3 хотят продлить на пять лет, в Госдуме намерены обсудить продление срока действия договора уже в среду, 27 января. Ранее сообщалось о телефонном разговоре президентов РФ и США.
Уже в среду, 26 января, Госдума может рассмотреть соглашение о продлении ДСНВ. Соответствующее соглашение президент РФ Владимир Путин уже внёс в Госдуму на ратификацию. Об этом следует из базы данных нижней палаты.
Как уточнили в ГД, думский комитет по международным делам соберётся, чтобы обсудить соглашение уже завтра. Как пояснил глава комитета Леонид Слуцкий, планируется, что нижней палате будет предложено рассмотреть проект закона на пленарном заседании.
Ранее стало известно о состоявшемся телефонном разговоре Байдена и Путина.
В рамках беседы политики выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3. Отмечается, что по итогам переговоров лидеры предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля текущего года.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между странами об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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