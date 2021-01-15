"После бандеровских кричалок" Санду решила навести мосты с Россией

Майя Санду. Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Избранный президент Молдавии выразила желание наладить добрые отношения с нашей страной

Майя Санду решила навести мосты с Россией. О своем намерении она сообщила на онлайн-встрече с главами молдавских посольств.

Президент Республики пообещала наладить добрые отношения с нашей страной. Отметив, что у двух стран есть "тесные торгово-экономические и коммерческие связи", она заверила, что лично приложит максимум усилий для выстраивания также "взаимоуважительных и взаимовыгодных" отношений.

Упомянула молдавский лидер и о сотрудничестве с РФ "во многих направлениях", и тысячах своих сограждан, живущих в нашей стране.

Однако, добавила Санду, в некоторых областях взгляды двух стран расходятся. Она считает необходимым продолжать переговоры по урегулированию в Приднестровье и выводу с этой территории российских войск. Разрешать накопившиеся проблемы Молдавия готова с помощью конструктивного и уважительного диалога, заключила президент, передает "Взгляд".

Заявление лидера Республики вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи упрекают Санду в приверженности Западу и сомневаются в ее желании налаживать отношения с РФ.

"Кому пообещала? Соросу?", "Кто ей поверит?", "Начала с запрета русского языка, требует убрать российских миротворцев из Приднестровья. Что дальше собирается предпринять госпожа президент для выстраивания "взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений" с Россией?" – отметили онию

Другие откровенно насмехаются: "Надо было ей после кенгурации в Катманду ехать". А третьи припоминают визит в Киев:

"После бандеровских кричалок в 404-й, может смело идти в... Санду!"



Ранее президент Молдавии побывала с визитом на Украине. Остановившись с главой Незалежной у почетного караула, она воскликнула: "Слава Украине!".