После австрийской свадьбы Путина ждет ночь с Меркель

Свадьба главы МИД Австрии, на которую в субботу днем заедет Владимир Путин, еще будет петь и плясать, когда президент России приземлится в Берлине. Как ни крути, главное политическое событие субботы произойдет в резиденции канцлера Германии, где Путин и Ангела Меркель обсудят важнейшие вопросы международной повестки.

- Это наиболее актуальные темы: конечно же, Украина, конечно же, Сирия, - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Это и двусторонние отношения, и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов.

То есть речь пойдет не просто о «Северном потоке-2», но и о совместном противодействии санкциям, которыми США угрожают участникам строительства газопровода.

И в России, и в Германии ожидают, что это будет очень продолжительная встреча, которая, по всей видимости, уйдет далеко в ночь.

- Разговор будет обстоятельный, - сказал пресс-секретарь канцлера Штефан Зайберт. - Обе стороны договорились о расписании, мы работаем над тем, чтобы оно было соблюдено.

Дмитрий Песков уточнил, что именно ради этой самой обстоятельности встреча получит необычную конструкцию: сначала лидеры выйдут с заявлениям к прессе, а потом уже спокойно отправятся на рандеву.

- Они обозначат круг тем, - пояснил Песков. - Речь идет о второй половине дня, чтобы не ограничивать себя по времени. Все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно. Если будет необходимость, мы проинформируем прессу и по итогам переговоров.

Готовясь к этой встрече, Путин обсудил в пятницу предстоящий разговор с Меркель с постоянными членами Совета безопасности.