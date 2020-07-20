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После армяно-азербайджанского бунта в Москве Собянину задали неудобные вопросы
20 июля 2020, 01:00 • 84 • Политика
Мэру Москвы Сергею Собянину задали неудобные вопросы после армяно-азербайджанского бунта на столичном рынке, жертвами которого стали абрикосы и непричастные к конфликту в Нагорном Карабахе покупатели.
Конфликт вокруг столичного рынка "Фуд Сити" вызвал недоумение у местных жителей и пользователей Сети. Поэтому они решили задать мэру города Сергею Собянину ряд неудобных вопросов.
Напомним, на расположенном у Калужского шоссе рынке запретили реализовывать армянские товары. Так, было изолировано порядка 50 машин с продукцией, среди которой было много скоропортящихся продуктов питания.
Инцидент привлёк внимание посольства Армении, которое начало получать жалобы от армянских экспортёров. Дипломаты уже уведомили о ситуации на "Фуд Сити" городские власти, так как представители рынка отказались с ними говорить, "выпроводив силой" с территории объекта.
Как заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, он переговорил с послом Армении Варданом Тоганяном, а конфликт был урегулирован.
"Никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", - цитирует его слова РИА "Новости".
Как передаёт телеканал "360", некоторые фуры начали продавать абрикосы, не покидая парковку "Фуд Сити". Кроме того, в интернете запустили флэшмоб "Спасибо Армении за абрикосы", в рамках которого представители армянской диаспоры публикуют для покупателей адреса новых точек продаж.
Предположительно, конфликт напрямую был связан с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, из-за чего азербайджанские оптовики начали бойкотировать армянские товары. Однако москвичи не понимают, почему это отражается на логистике продуктов в России.
"Ну вывезли, раскупили, это один вопрос. Другой вопрос - это деятельность администрации "Фуд Сити". Сергей Семенович, а это разве не экстремизм и нарушение антимонопольного закона, что по признакам национальности ограничивают торговлю? Где прокуратура? Где посадки?" - возмутился в Twitter председатель Совета межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.
"Сергей Семёнович, а что, у нас какие-то продуктовые рынки, включая "Фуд Сити", подчиняются не России, а каким-то иностранным государствам? Странноватенько! Может, пора навести порядок с этническими группировками?" - добавила пользовательница Эмилия Третьякова.
Фото: Владимир Орлов/Twitter
Фото: Эмилия Третьякова/Twitter
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