После «алжирской весны» Европа может дать добро на «Турецкий поток»

Автор:

Гасанов Камран

Алжир уже вторую неделю охвачен массовыми протестами. На улицы главных городов вышли до миллиона человек — это крупнейшие митинги не только с «арабской весны» 2011 года, но и с войны за независимость от Франции в середине прошлого века.

Народ бунтует в первую очередь из-за решения 82-летнего президента Абделя Азиза Бутефлики идти на пятый срок, по истечении которого он будет править уже четверть века. Граждане страны возмущены не только его затянувшимся пребыванием у власти, но и тем, что он фактически не руководит государством. С 2013 года, когда он перенёс инсульт, Бутефлика ни разу не выступил с официальной речью. В последние годы он проводит больше времени в европейских больницах, чем в президентском дворце, около которого и собралась негодующая молодёжь. По данным местных СМИ, сейчас алжирский лидер находится в женевской клинике, а его состояние ухудшается изо дня в день.

На эту политическую причину наслаиваются и социально-экономические условия. Хотя Алжир — очень богатая страна и занимает 7-е и 15-е место в мире по запасам газа и нефти соответственно, падение цен на «чёрное золото» подкосило её экономику. В стране растёт безработица. Половина людей в возрасте до 30 лет не может трудоустроиться. Корни этой проблемы лежат не только в энергетической конъюнктуре, но и в коррупции. По сообщению газеты «Аль-Джазира», за последние 20 лет арабская страна заработала на продаже энергоносителей до триллиона долларов, но как минимум 300 миллионов из них ушли в «неучтёнку».

При таком раскладе было бы преждевременно говорить о том, что за волнениями в Алжире стоит Госдеп. Хотя исключать того, что США хотели бы «оседлать» запоздалую «арабскую весну» на севере Африки, не стоит. После свержения режимов в Египте, Ливии и Тунисе американцы очень хотели привести там к власти лояльные себе режимы. Однако эти намерения столкнулись с суровой реальностью. Из Ливии — после убийства боевиками ИГ (запрещена в России) американских дипломатов — США пришлось уйти. В Египте ставка на «Братьев-мусульман» (запрещена в России) не сработала, и генерал Ас-Сиси осуществил контрреволюцию. В обеих странах растёт влияние России. В раздираемой гражданской войной Ливии Москва ставит на генерала Хафтара, контролирующего большую часть страны. А с Египтом Москва заключила контракты по продаже вооружений, проводит совместные учения, и, по некоторым данным, в Каире присутствуют российские военные советники.

Фото: www.globallookpress.com

Возвращение России в Северную Африку не обошло стороной и Алжир. За 2015–2018 годы товарооборот двух стран вырос более чем в три раза — с 1,9 до 5,5 млрд долларов. Основу торговли составляет продажа российского оружия. Две трети всего импорта вооружений Алжиром приходится на Россию. Африканская страна купила крупную партию танков Т-90, истребителей МиГ-29 и Су-30, а также боевых машин огневой поддержки «Терминатор». После Египта Алжир — крупнейший «клиент» российской оборонки на Чёрном континенте.

Говоря о конкуренции в Магрибе, всё же нужно понимать, что мы говорим о «вотчине» Европейского союза. Из Алжира в ЕС идут стратегически важные газопроводы: «Магриб — Европа» (через Марокко в Испанию), Medgaz (напрямую в Испанию) и Транссредиземноморский газопровод (через Тунис в Италию). Алжир — третий поставщик газа в ЕС. Крупнейшие торговые партнёры Алжира — Италия, Испания, Франция, Германия, Турция и Китай. Россия составляет им конкуренцию только в импорте, где с 4,4% занимает шестое место. У главного поставщика Алжира — Франции — этот показатель равен 11%.

Нежелание Бутефлики уходить может привести к росту насилия, в ходе беспорядков уже погиб сын первого премьер-министра страны. Потенциальный хаос опасен в первую очередь для Старого Света. Находящаяся на подступах к Испании и итальянской Сардинии страна может стать вторым после Ливии «шлюзом» для мигрантов из Африки. Нестабильность грозит Европе и перебоями в поставках газа, а это болезненно скажется на экономике Италии и Испании.

Россия заинтересована в сохранении порядка в североафриканской стране. Смена власти может поставить под угрозу срыва миллиардные контракты по вооружениям, как это произошло после свержения Каддафи в Ливии. С другой стороны, перебои с поставками газа дают России преимущество и возможность ещё раз заявить о себе как о главном внешнем гаранте энергетической безопасности Европы. После «алжирской весны» в ЕС могут прийти к выводу, что для обеспечения Европы газом одного «Северного потока» может быть недостаточно, и было бы неплохо всё-таки дать добро на продление потока «Турецкого».