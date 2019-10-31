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После аль-Багдади: ИГ объявило имя нового лидера

31 октября 2019, 23:39  •  79 • Война
Группа боевиков «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters.
В качестве преемника группировка назначила Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши. Айменн Тамими, профессор британского Университета Суонси, специализирующийся на ИГ, сказал, что этот человек ему неизвестен, но, может быть, это просто новое имя Хаджа Абдуллы, которого Государственный департамент США ранее определил в качестве возможного преемника Багдади
«В общем, это может быть кем-то из знакомых нам активистов ИГ, который, возможно, только что принял это новое имя», — сказал Тамими.
В ИГ также подтвердили смерть своего пресс-секретаря Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.
В ночь на воскресенье, 26 октября, американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера ИГ.
Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее. После успешной операции он написал пост в Twitter. «Только что произошло кое-что очень важное», — указал глава государства.
Днем ранее появились сообщения военных о вертолетах Пентагона над территорией Идлиба – последнего бастиона ИГ, как пишут американские СМИ. Вскоре официальный представитель армии США, проинформированный о результатах операции, сообщил, что Багдади был убит в ходе рейда.
Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что произошла короткая перестрелка, когда американские войска вошли на территорию комплекса, где скрывались террористы. Через некоторое время после начала штурма Багдади покончил с собой.
Две жены Багдади также свели счеты с жизнью. Другие члены семьи «главного террориста» присутствовали в этом же здании, но, согласно источникам в Пентагоне, в ходе рейда никто из них не пострадал.
По словам представителей минобороны США, операцию осуществило оперативное подразделение войск специального назначения «Дельта».
Это подразделение, задачами которого являются борьба с терроризмом, восстаниями, выполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных спасением мирных граждан и вторжением.
ЦРУ помогло военным найти укрытие лидера ИГ, приводит CNN слова источника в министерстве обороны. В социальных сетях появилось несколько видеозаписей, на которых показано предполагаемое место убийства аль-Багдади. Их, в частности, опубликовал телеканал Al Hadath. На кадрах видна местность с воронкой авиаудара и трупы людей.
В поиске местонахождения главаря ИГ участвовала разведка Ирака. По утверждению Багдада, иракские службы помогали США в обнаружении террориста №1. При этом в Ираке со ссылкой на двух источников сообщают, что лидер террористической группировки, действительно, был убит на территории Сирии.
Впрочем, в России заявили, что ждут, когда США предъявят доказательства уничтожения аль-Багдади, передает ФАН.
«Те, кто заявляет о ликвидации аль-Багдади, обязаны предоставить доказательства. Хотелось бы, чтобы это было достоверно»,
— заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Спустя сутки Трамп поблагодарил и российскую сторону за помощь в проведении операции по ликвидации главаря ИГ. Однако же, в Минобороны РФ заявили, что там неизвестно о каком-либо содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по ликвидации аль-Багдади.
«Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он сообщил, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было.
«Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», — сказал Конашенков.
Вместе с тем официальный представитель ведомства обратил внимание на противоречивые подробности рассказа Трампа о том, как проходила операция по уничтожению боевика, передает НСН.
«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе»,
— отметил он.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также заявил, что ООН не имеют возможности на проверку данных о ликвидации лидера ИГ. Он отметил, что в организации ждут подтверждения от властей в сирийском регионе ликвидации.
Представитель генсека ООН также добавил, что в организации верят в достоверность источников, которые заявляли об уничтожении аль-Багдади, однако информация требует официального подтверждения. «Любая информация должна быть подтверждена властями «на земле», — подчеркнул Хак.
Вскоре и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет официального подтверждения ликвидации аль-Багдади. «Нет, у нас нет подтверждения», — сказал представитель Кремля.
Позднее командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на пресс-конференции пояснил, что факт уничтожения аль-Багдади с абсолютной точностью подтвердил анализ ДНК. Тело аль-Багдади захоронено в море, добавил американский военный.

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