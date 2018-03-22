После Африна на очереди Манбидж, Ракка и восточный берег Евфрата • 94 • Аналитика





Напомним, что 18 марта турецкие интервенты и исламисты из так называемой «Сирийской свободной армии» заняли без сопротивления город Африн, ранее находившийся под контролем YPG, откуда накануне вышло до 150 000 мирных жителей. Исходу беженцев предшествовали удары по жилым кварталам, повлекшие многочисленные жертвы, Очевидно, что имело место целенаправленное огневое «выдавливание» населения.



По свидетельству очевидцев, сейчас в городе идет массовое мародерство и настоящая резня. Занявшие город боевики исламистских бандформирований грабят, насилуют и убивают оставшихся жителей. Турецкие войска пока никаких шагов для прекращения преступлений не предпринимают.





Или их слишком мало для взятия ситуации под контроль, или действия ССА укладываются в их планы по вытеснению из анклава курдского населения. Впрочем, известно, что в анклав были ранее введены турецкие полицейские формирования и отряды курдов, действующих на стороне Анкары, которые будут обеспечивать порядок на оккупированных территориях. Так что, возможно, что после трех дней «положенных» по старинной традиции на разграбление города, вакханалия насилия прекратится.



Впрочем, вернемся к намерениям YPG развернуть широкомасштабную партизанскую войну.



«Мы будем обстреливать турецких врагов и их наёмников при любой возможности. Наши силы представлены по всему Африну. Наши удары станут для них постоянным кошмаром. Это будет партизанская война с ужасающими последствиями для врага», - приводит Reuters выступление одного из курдских полевых командиров.



Однако, если YPG действительно намеревается добиться «ужасающих последствий» для врагов, то для достижения такой цели, как нельзя лучше подошли бы городские бои.



Напомним, что действия малых мобильных групп боевиков ИГ («Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России), оборонявших Ракку и Мосул не только нанесли огромные потери коалиции, но и затянули процесс захвата этих городов на долгие месяцы.



Причем, таких результатов удалось достичь сравнительно небольшими силами и средствами. Если курды действительно хотели бы воевать с турками и их союзниками «по-взрослому», то ничего лучше городских условий не придумать. Там штурмующие, втянутые в уличные бои на предельно малых дистанциях лишились бы своего главного преимущества - артиллерийской и авиационной поддержки.



В то же самое время, партизанские действия за пределами города, в сельской местности анклава едва ли будут настолько успешными, как говорят об этом полевые командиры курдов.



Хотя бы потому, что анклав не является территорией Турции, и оккупанты могут не церемониться с населением, без поддержки которого длительная партизанская война невозможна. Кроме того, для самой грязной работы у Анкары есть «самостоятельные» ССА, которым вполне можно доверить «решение курдского вопроса», в случае реального возникновения серьезной партизанской угрозы.

Напомним, что примерно такую же задачу выполняли курдские банды во время геноцида армян в 1915 году. Турки охотно делегировали им самую кровавую «работу».



Впрочем, «партизанские» угрозы YPG, скорее всего угрозами и останутся. И произнесены они лишь для того, чтобы вообще что-то произнести после бегства из Африна. Тем более, что как сообщило турецкое издание «Анадолу», турки и исламисты, уже к вечеру 18 марта взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона, в том числе шесть городов Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы.



Почему курды сдали город без боя, когда еще недавно боевики YPG клялись и божились умереть за Африн? Высший государственный совет. Коллективный орган управления Россией



Скорее всего, объяснением этому является соглашение, достигнутое между Анкарой и Вашингтоном.



Напомним, что недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что с США согласован отвод курдских боевиков из Манбиджа.

«YPG в Манбидже ни при каких условиях не останутся. Там останутся военные США и Турции, которые проконтролируют отход YPG и будут обеспечивать там безопасность», — заявил глава внешнеполитического ведомства Турции, добавив, что такая схема отхода курдских формирований будет применена в Манбидже, в последствие и в других, например, в Ракке и на восточном берегу Евфрата.

Надо сказать, что слова Чавошоглу, похожи на правду, и американцы «сдали» своих курдских союзников, в обмен на право сохранить свое военное присутствие в «30-километровой зоне безопасности», вдоль турецко-сирийской границы.



Наверное, этот тайный сговор предполагает и какую-то территорию, куда американцы сумеют вывести подконтрольные им курдские бандформирования. Хотя, как мы видим, турки нацелились и на Ракку, и на другие территории, контролируемые сегодня проамериканской коалицией, состоящей, главным образом из курдских отрядов.



Напомним, что Дамаск и Москва предложили курдским анклавам на Севере Сирии защиту и создание своей автономии в рамках САР, однако главари YPG и СДС предпочли этому предложению верность США и надеждам на построение «Великого Курдистана».



Американцы же, в свою очередь ради того, чтобы избежать крайне нежелательной прямой конфронтации с турками, способной перерасти в вооруженный конфликт со страной-членом НАТО, курдов «слили», а находящихся у них на жаловании главарей YPG заставили пойти на капитуляцию. И разговоры о «широкомасштабной партизанской войне» призваны отвлечь от этого факта внимания рядовых боевиков и курдской общественности.



Примечательно, что курдская администрация Африна провела пресс-конференцию в поселке Шахба сопредседатель исполнительного Совета Осман Шейх Иса, зачитал заявление, в котором объявил об «эвакуации» города, чтобы «избежать массовых убийств среди гражданского населения и крупной гуманитарной катастрофы». Китай доверился товарищу Си



Причем сопредседатель обвинил в происшедшем … Россию! Он заявил следующее: «Нападение на Африн началось 20 января при пособничестве России и в условиях молчания региональных держав. Россия открыла свое воздушное пространство для того, чтобы Турция совершило резню нашего народа всем своим оружием, и пожертвовала нашим народом ради их интересов».



Как мы видим, цинизм американских наемников, отвергших помощь Дамаска и России по указанию своих «работодателей», безграничен.

Что же дальше? Помимо анонсированного Чавошоглу похода на Манбидж, можно ожидать турецкой активности и на других направлениях. В частности, по данным курдских источников, пока что не получивших официального подтверждения, отряд турецких войск вошёл в горный район Сидакан на севере Курдского автономного района Ирака. Как всегда, под предлогом борьба с формированиями «Рабочей Партией Курдистана».



Сообщается так же, что к границам автономии подтягиваются иракские войска и ополчение. Для противодействия туркам, или для совместных с ними действий, сказать точно пока нельзя. Хотя второй вариант кажется более вероятным.



В самом же Африне, турки намерены создать коллаборационистскую администрацию из «оппозиционеров»- исламистов ССА. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сказав, что турецкие войска уйдут из Африна после передачи этого региона «настоящим хозяевам». Кто именно, по мнению официальной Анкары, является «настоящими хозяевами», турецкий вице-премьер не уточнил, однако есть основания полагать, что речь шла именно о бандформированиях джихадистов.



Если учесть, что в созданную турками ССА входят боевики практически из всех террористических группировок, действующих в Сирии, можно ожидать, что Африн превратиться в еще один бандитский анклав, вроде Идлиба.



То есть вопрос освобождения анклава рано или поздно встанет перед сирийскими властями. Обещание полевых командиров YPG (курдские «отряды народной самообороны»), сдавших без боя Африн, устроить турецким войскам и подконтрольным им формированиям исламистов «кошмар» в ходе широкомасштабной партизанской войны звучат не слишком убедительно.Напомним, что 18 марта турецкие интервенты и исламисты из так называемой «Сирийской свободной армии» заняли без сопротивления город Африн, ранее находившийся под контролем YPG, откуда накануне вышло до 150 000 мирных жителей. Исходу беженцев предшествовали удары по жилым кварталам, повлекшие многочисленные жертвы, Очевидно, что имело место целенаправленное огневое «выдавливание» населения.По свидетельству очевидцев, сейчас в городе идет массовое мародерство и настоящая резня. Занявшие город боевики исламистских бандформирований грабят, насилуют и убивают оставшихся жителей. Турецкие войска пока никаких шагов для прекращения преступлений не предпринимают.Или их слишком мало для взятия ситуации под контроль, или действия ССА укладываются в их планы по вытеснению из анклава курдского населения. Впрочем, известно, что в анклав были ранее введены турецкие полицейские формирования и отряды курдов, действующих на стороне Анкары, которые будут обеспечивать порядок на оккупированных территориях. Так что, возможно, что после трех дней «положенных» по старинной традиции на разграбление города, вакханалия насилия прекратится.Впрочем, вернемся к намерениям YPG развернуть широкомасштабную партизанскую войну.«Мы будем обстреливать турецких врагов и их наёмников при любой возможности. Наши силы представлены по всему Африну. Наши удары станут для них постоянным кошмаром. Это будет партизанская война с ужасающими последствиями для врага», - приводит Reuters выступление одного из курдских полевых командиров.Однако, если YPG действительно намеревается добиться «ужасающих последствий» для врагов, то для достижения такой цели, как нельзя лучше подошли бы городские бои.Напомним, что действия малых мобильных групп боевиков ИГ («Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России), оборонявших Ракку и Мосул не только нанесли огромные потери коалиции, но и затянули процесс захвата этих городов на долгие месяцы.Причем, таких результатов удалось достичь сравнительно небольшими силами и средствами. Если курды действительно хотели бы воевать с турками и их союзниками «по-взрослому», то ничего лучше городских условий не придумать. Там штурмующие, втянутые в уличные бои на предельно малых дистанциях лишились бы своего главного преимущества - артиллерийской и авиационной поддержки.В то же самое время, партизанские действия за пределами города, в сельской местности анклава едва ли будут настолько успешными, как говорят об этом полевые командиры курдов.Хотя бы потому, что анклав не является территорией Турции, и оккупанты могут не церемониться с населением, без поддержки которого длительная партизанская война невозможна. Кроме того, для самой грязной работы у Анкары есть «самостоятельные» ССА, которым вполне можно доверить «решение курдского вопроса», в случае реального возникновения серьезной партизанской угрозы.Напомним, что примерно такую же задачу выполняли курдские банды во время геноцида армян в 1915 году. Турки охотно делегировали им самую кровавую «работу».Впрочем, «партизанские» угрозы YPG, скорее всего угрозами и останутся. И произнесены они лишь для того, чтобы вообще что-то произнести после бегства из Африна. Тем более, что как сообщило турецкое издание «Анадолу», турки и исламисты, уже к вечеру 18 марта взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона, в том числе шесть городов Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы.Почему курды сдали город без боя, когда еще недавно боевики YPG клялись и божились умереть за Африн?Скорее всего, объяснением этому является соглашение, достигнутое между Анкарой и Вашингтоном.Напомним, что недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что с США согласован отвод курдских боевиков из Манбиджа.«YPG в Манбидже ни при каких условиях не останутся. Там останутся военные США и Турции, которые проконтролируют отход YPG и будут обеспечивать там безопасность», — заявил глава внешнеполитического ведомства Турции, добавив, что такая схема отхода курдских формирований будет применена в Манбидже, в последствие и в других, например, в Ракке и на восточном берегу Евфрата.Надо сказать, что слова Чавошоглу, похожи на правду, и американцы «сдали» своих курдских союзников, в обмен на право сохранить свое военное присутствие в «30-километровой зоне безопасности», вдоль турецко-сирийской границы.Наверное, этот тайный сговор предполагает и какую-то территорию, куда американцы сумеют вывести подконтрольные им курдские бандформирования. Хотя, как мы видим, турки нацелились и на Ракку, и на другие территории, контролируемые сегодня проамериканской коалицией, состоящей, главным образом из курдских отрядов.Напомним, что Дамаск и Москва предложили курдским анклавам на Севере Сирии защиту и создание своей автономии в рамках САР, однако главари YPG и СДС предпочли этому предложению верность США и надеждам на построение «Великого Курдистана».Американцы же, в свою очередь ради того, чтобы избежать крайне нежелательной прямой конфронтации с турками, способной перерасти в вооруженный конфликт со страной-членом НАТО, курдов «слили», а находящихся у них на жаловании главарей YPG заставили пойти на капитуляцию. И разговоры о «широкомасштабной партизанской войне» призваны отвлечь от этого факта внимания рядовых боевиков и курдской общественности.Примечательно, что курдская администрация Африна провела пресс-конференцию в поселке Шахба сопредседатель исполнительного Совета Осман Шейх Иса, зачитал заявление, в котором объявил об «эвакуации» города, чтобы «избежать массовых убийств среди гражданского населения и крупной гуманитарной катастрофы».Причем сопредседатель обвинил в происшедшем … Россию! Он заявил следующее: «Нападение на Африн началось 20 января при пособничестве России и в условиях молчания региональных держав. Россия открыла свое воздушное пространство для того, чтобы Турция совершило резню нашего народа всем своим оружием, и пожертвовала нашим народом ради их интересов».Как мы видим, цинизм американских наемников, отвергших помощь Дамаска и России по указанию своих «работодателей», безграничен.Что же дальше? Помимо анонсированного Чавошоглу похода на Манбидж, можно ожидать турецкой активности и на других направлениях. В частности, по данным курдских источников, пока что не получивших официального подтверждения, отряд турецких войск вошёл в горный район Сидакан на севере Курдского автономного района Ирака. Как всегда, под предлогом борьба с формированиями «Рабочей Партией Курдистана».Сообщается так же, что к границам автономии подтягиваются иракские войска и ополчение. Для противодействия туркам, или для совместных с ними действий, сказать точно пока нельзя. Хотя второй вариант кажется более вероятным.В самом же Африне, турки намерены создать коллаборационистскую администрацию из «оппозиционеров»- исламистов ССА. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сказав, что турецкие войска уйдут из Африна после передачи этого региона «настоящим хозяевам». Кто именно, по мнению официальной Анкары, является «настоящими хозяевами», турецкий вице-премьер не уточнил, однако есть основания полагать, что речь шла именно о бандформированиях джихадистов.Если учесть, что в созданную турками ССА входят боевики практически из всех террористических группировок, действующих в Сирии, можно ожидать, что Африн превратиться в еще один бандитский анклав, вроде Идлиба.То есть вопрос освобождения анклава рано или поздно встанет перед сирийскими властями. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 94 Источник Похожие новости Высший государственный совет. Коллективный орган управления Россией Украина: цирк приехал, представление началось! Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится

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