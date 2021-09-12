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После Афганистана Байден скопировал военную операцию и на Таджикистан

12 сентября 2021, 16:45  •  37 • Политика
После Афганистана Джо Байден скопировал военную операцию и на Таджикистан. Так, если бы у граждан второй из республик была возможность эмигрировать в США, они были бы готовы так же цепляться за самолёт, как афганцы во время вывода американских войск, заявил хозяин Белого дома.
Лидер США Джо Байден прокомментировал трагический эпизод, произошедший во время вывода американских войск из Афганистана.
Напомним, на фоне повторного захвата республики боевиками группировки "Талибан"* в момент вылета самолёта Соединённых Штатов жители страны пытались ухватиться за шасси взлетающего авиалайнера, надеясь покинуть родину.
Хозяин Белого дома заявил, что аналогичная ситуация могла иметь место и в другом государстве - в Таджикистане.
Так, если бы у граждан этой республики, которые позитивно относятся к США, была бы возможность эмигрировать, они были бы готовы так же цепляться за самолёт, считает Байден.
Байден приравнял Афганистан к Таджикистану, - прокомментировал слова американского главы Telegram-канал "Пул №3".
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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