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После 2014 года взаимодействие разведок России и Украины стало невозможно - глава СВР Нарышкин
09 декабря 2018, 22:54 • 78 • Политика
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о невозможности взаимодействия разведок России и Украины после госпереворота 2014 года.
Какое-либо взаимодействие разведок России и Украины после 2014 года стало невозможным. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, до 2014 года разведки России и Украины осуществляли между собой некоторое взаимодействие. Однако после государственного переворота в феврале 2014 года взаимодействие спецслужб стало невозможным.
Также глава СВР добавил, что последнее время иностранные спецслужбы резко активизировали свою деятельность. Он связывает это с усложнением международной обстановки.
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