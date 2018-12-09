После 2014 года взаимодействие разведок России и Украины стало невозможно - глава СВР Нарышкин

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о невозможности взаимодействия разведок России и Украины после госпереворота 2014 года.

Какое-либо взаимодействие разведок России и Украины после 2014 года стало невозможным. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, до 2014 года разведки России и Украины осуществляли между собой некоторое взаимодействие. Однако после государственного переворота в феврале 2014 года взаимодействие спецслужб стало невозможным.

Также глава СВР добавил, что последнее время иностранные спецслужбы резко активизировали свою деятельность. Он связывает это с усложнением международной обстановки.