После 18 лет войны США решили помочь Афганистану визами

Госдепартамент США объявил о расширении программы выдачи виз для беженцев из Афганистана из-за опасности от исламистов.

Программа по приёму беженцев из Афганистана в США будет расширена из-за угроз от талибов*.

В заявлении Годепартамента отмечается, что новые разрешения смогут получить несколько тысяч человек.

"Это расширит возможности для переезда в США на постоянную основу для многих тысяч афганцев и их ближайших родственников", - цитирует РИА Новости заявление Госдепартамента.

Программа предусматривает приём в США тех афганцев, которые работали с американцами, в качестве беженцев. Правила программы P-2 охватят тех жителей Афганистана, которым грозит опасность на родине, но которые не попали под требования для выдачи специальной иммиграционной визы.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России.