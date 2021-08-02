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После 18 лет войны США решили помочь Афганистану визами
02 августа 2021, 17:00 • 26 • Политика
Госдепартамент США объявил о расширении программы выдачи виз для беженцев из Афганистана из-за опасности от исламистов.
Программа по приёму беженцев из Афганистана в США будет расширена из-за угроз от талибов*.
В заявлении Годепартамента отмечается, что новые разрешения смогут получить несколько тысяч человек.
"Это расширит возможности для переезда в США на постоянную основу для многих тысяч афганцев и их ближайших родственников", - цитирует РИА Новости заявление Госдепартамента.
Программа предусматривает приём в США тех афганцев, которые работали с американцами, в качестве беженцев. Правила программы P-2 охватят тех жителей Афганистана, которым грозит опасность на родине, но которые не попали под требования для выдачи специальной иммиграционной визы.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России.
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