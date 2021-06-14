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После 16 июня европейские политические комбинации могут измениться

14 июня 2021, 14:55  •  89 • Украина
Будущее отношений Польши, Литвы и Украины с Вашингтоном погружается в туман
Паника – иным словом невозможно охарактеризовать ситуацию в «Люблинском треугольнике» перед встречей лидеров РФ и Америки 16 июня. Судьба газопровода «Северный поток – 2» стала вопросом дня для трёх стран. Варшава, Вильнюс и Киев пытаются амортизировать негативные для себя последствия возможной сделки «Путин + Байден».
Киевский офис молил хозяина Белого дома о немедленной встрече. Поляк Анджей Дуда требовал от главы США неотложных переговоров с глазу на глаз, писала варшавская газета Rzeczpospolita. Литовец Гитанас Науседа торопится выучить Джозефа Байдена правилам игры против российского лидера и заготовил для американского партнёра шпаргалки, в которых расписаны вопросы к Владимиру Путину, его вероятные ответы и контраргументы «сонного Джо».
В двух словах напомним диспозицию: руководство Украины в трауре. Оно стремилось сохранить за страной роль газового транзитёра, понимая, что в иной роли Украина Европейскому союзу без надобности. Польша боится потерять привилегированный статус правой руки США в Центральной и Восточной Европе и лидерство в кругу стран балтийско-черноморского бассейна. Литва не хочет укрепления Москвы в Белоруссии и вообще не желает видеть Россию равной Америке по влиянию.
Об этом президент Науседа так много говорил 8 июня в послании к народу, что для других тем не осталось времени. Вильнюс вместе с Киевом и Варшавой верят: 16 июня станет днём победы демократии над азиатчиной, которую для «треугольника» олицетворяет РФ. «Путину придётся почувствовать себя мальчиком для биться после того, как столкнётся с давлением со стороны Байдена. Встреча – отличный момент для передачи Кремлю команды «Руки прочь от Белоруссии, от Украины и от Навального!».
Три страны солидарно возмущены вероломным решением Байдена от 19 мая, отменяющим бойкот NordStream-2, пишет Rzeczpospolita. «Президент Америки не предупредил никого [из заинтересованных столиц], хотя имелась масса возможностей провести консультации. Администрация Байдена зашла очень далеко, отказавшись от дискуссий с союзниками из Европы перед встречей с президентом России. Будущее отношений Украины, Польши и Литвы с Белым домом туманно и порождает беспокойство», – утверждал Михал Барановски, директор варшавского бюро американского института German Marshall Fund после того, как 11 июня президент США «принял ошибочное решение, отказав в личной встрече лидерам Украины и Польши».
Схема магистрали "Северный поток-2" - new2.ru
Глава МИД Польши Збигнев Рау бесцеремонно заявил: «Он так беспокоится за исход диалога в Швейцарии, что не в состоянии общаться с союзниками с восточного фланга».
В странах «Люблинского треугольника» верхи не сомневаются – диалог с президентом Путиным заведёт Америку в никуда. «По этому ошибочному пути всегда идут большие европейские столицы, не получая в ответ столь желанной трансформации России, терзаемой психологическими комплексами. Перехода из состояния государства постимперского в состояние государства демократического не происходит. Ставка на конструктивность – свидетельство слабости Запада, хотя она по-прежнему популярна и даже заразила США», утверждают в Вильнюсе. В Варшаве указывают: если работать без долгосрочной стратегии, на основе «моментных инициатив», Кремль не изменится.
Участники "Люблинского треугольника" - amp.forwar.ru
Россия видится стран «Люблинского треугольника» военной угрозой. Стремясь максимально стреножить Москву, три восточно-европейские столицы преследуют более широкие цели, чем желание обезопасить себя с востока. Поляки, литовцы и украинцы преклоняются перед Лондоном, терпеть не могут Москву, посмеиваются над амбициями Парижа и сильно опасаются усиления Берлина на континенте. Желание руками США остановить «Северный поток-2» это и желание ударить по интересам Германии, которая превращается в глобальный газовый хаб и опасно для «треугольника» сближается с Россией.
Тесное взаимодействие Берлина с Москвой означает, что Польше более не быть лидером в Восточной Европе, Украине остаться без транзита голубого топлива, Литве подчинить свои национальные интересы интересам ФРГ, которые не слишком совпадают с интересами США. А Вильнюс без поддержки Вашингтона – пустое место на политической карте.
Рассчитанная на долгосрочную перспективу игра рушится из-за президента Байдена, который, по его словам, «не готов ссориться с Германией» из-за строительства газопровода. А в Варшаве и Вильнюсе хотели бы, чтобы Берлин учитывал их мнение, формируя политику на восточном направлении. ФРГ в своих интересах строит эту политику прагматично. Она протокольно реагирует на призывы уделять больше внимания Грузии, Украине, Молдавии, но не торопится резервировать им места в ЕС и НАТО, не выпячивается в «минском формате» и внятно говорит партнёрам о необходимости широкого сотрудничества с Россией.
Вилла Ла Гранж вполне может стать новой Ялтой - new2world.net
Впрочем, перед швейцарским саммитом президент Эммануэль Макрон повторил, что Франция всегда стремилась к диалогу с Кремлём. Бычась на красные тряпки, в Литве депутаты парламента говорят о предательстве общеевропейских интересов, а разъярённые польские и украинские националисты уже ведут разговоры о взыскании компенсаций за немецкую оккупацию 1939-1945 годов.
Возможно, ничего этого не случилось бы, заяви 19 мая президент США о необходимости широкого бойкота «Северного потолка-2». Однако сказано то, что сказано, и явно не без умысла. Тем интереснее будет наблюдать за встречей представителей двух сверхдержав. После неё европейские политические комбинации, как они сложились в 2014 году, могут измениться.
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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