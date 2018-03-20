После 1 апреля заходите за анализами: ОЗХО пришлет Лондону заключение по "Новичку"

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Анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели, заявили в Организации по запрещению химического оружия.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия заявили, что на изучение вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль потребуется две-три недели.

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю отметил, что организация действует по запросу Лондона.

После изучения взятых проб в Лондон будут отправлены результаты проведенных исследований.

"Мы поделимся результатами с британским правительством", - сказал он, уклонившись от ответа, смогут ли специалисты организации установить - "Новичком" ли отравили Скрипаля и его дочь.

По словам Узюмджю, он не может заранее говорить об итоговом результате, который будет получен после исследования проб вещества.