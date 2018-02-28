«Послать сигналы оппозиции»: Москва призвала Лондон поучаствовать в обеспечении перемирия в Восточной Гуте

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко рассказал в интервью RT подробности беседы с замглавы МИД Великобритании Аланом Дунканом. Он отметил, что встреча была посвящена ситуации в сирийской Восточной Гуте. Россия призвала Британию повлиять на вооружённые формирования в регионе, подчеркнул Яковенко. Дипломат также заявил британскому коллеге, что Москву не устраивают постоянные попытки Лондона переложить ответственность за гуманитарную ситуацию в САР на российскую сторону. Между тем боевики в окрестностях Дамаска продолжают нарушать перемирие и не дают мирным жителям покинуть опасный район.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко во вторник встретился с замглавы МИД Великобритании Аланом Дунканом для обсуждения ситуации в Восточной Гуте — пригороде Дамаска, в котором за последние дни значительно обострилась обстановка.

По словам дипломата, ключевым вопросом разговора была имплементация резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии 2401.

Яковенко выразил неудовлетворение высказываниями министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что якобы Россия несёт ответственность за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте.

«Главное внимание было уделено ситуации в Сирии, выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2401. Мы прямо высказали британской стороне, что были разочарованы заявлениями Бориса Джонсона в парламенте, когда он возложил ответственность за гуманитарную ситуацию на Россию», — сказал дипломат в эфире RT.

Он сообщил, что в ходе разговора подробно обсуждалась ситуация «на земле» в контексте имплементации резолюции Совбеза ООН.

Яковенко напомнил, что с первых дней принятия резолюции вооружённые формирования начали нарушать режим перемирия, обстреливая из Восточной Гуты районы Дамаска, что привело к жертвам и разрушениям. Дипломат добавил, что боевики мешают мирным жителям покидать районы через гуманитарные коридоры, используя их в качестве живого щита.

Александр Яковенко

РИА Новости

«С британцами мы обсуждали их возможные шаги в данной ситуации по поддержке резолюции, то, какие сигналы они могут послать вооружённым формированиям, чтобы сохранить жизни людей... Думаю, что Дункан уловил мой посыл», — отметил российский посол.

Замглавы британского МИД, по словам Яковенко, пообещал направить соответствующие сигналы тем, кто «орудует на земле», чтобы добиться соблюдения режима перемирия.

Как отметил дипломат, разговор получился прагматичным и полезными. Стороны условились плотно сотрудничать по сирийскому вопросу и продолжать практический диалог.

«Это был первый разговор на таком высоком уровень после встречи Бориса Джонсона и Сергея Лаврова в декабре», — добавил посол.

Срочный вызов

Напомним, накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал Яковенко для разъяснения позиции Москвы по Восточной Гуте.

«Я пригласил российского посла в МИД, чтобы он рассказал о планах его страны по выполнению резолюции 2401 (СБ ООН)», — говорилось в сообщении министра иностранных дел Соединённого Королевства.

Джонсон также заявил, что представители гуманитарных организаций ООН не могут доставить в Восточную Гуту гуманитарную помощь из-за продолжающихся обстрелов якобы со стороны Дамаска. В связи с этим он призвал Россию и Иран повлиять на режим Башара Асада с целью доставить эти припасы.

Позднее в интервью BBC британский министр заявил, что его страна может нанести удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.

Во вторник, 27 февраля, в Восточной Гуте начала действовать гуманитарная пауза, введённая по поручению президента России Владимира Путина.

В населённом пункте Вафидин при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон были созданы условия для приёма мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

«Боевики не выпускают людей»

Однако из-за начавшегося обстрела со стороны боевиков жителям не удалось покинуть город. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов, до сих пор здесь, сами видите, автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент», — заявил генерал.

Россия в очередной раз призвала вооружённые группировки в Восточной Гуте не препятствовать выходу мирных жителей из контролируемых ими районов.

«Призываем лидеров вооружённых группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы», — заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что российский Центр по примирению гарантирует безопасность мирного населения, покидающего Восточную Гуту, и делает всё возможное для обеспечения режима прекращения огня и соблюдения «гуманитарных пауз» в этой зоне деэскалации.

Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что принятая СБ ООН резолюция 2401 требует от всех, кто осадил населённые пункты, снять осаду и с Восточной Гуты, и с шиитских анклавов Фуйа и Кефрайа и обеспечить доставку гуманитарной помощи, медикаментов, а также не препятствовать выходу мирного населения.

В Кремле считают, что сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте будут зависеть от действий террористических группировок и от того, продолжат ли боевики провокации.

«Это зависит от того, как поведут себя террористические группировки, зависит от того, будут ли они вести огонь, будут ли дальше продолжаться провокации с их стороны. Это зависит главным образом от этих факторов», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Россия продолжит целенаправленную работу по реализации резолюции ООН по Восточной Гуте.