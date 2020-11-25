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«Послать на х@й американцев» – антиковидный рецепт от депутата Рады

25 ноября 2020, 18:10  •  159 • Украина

Скандальный депутат Верховной рады, экс-боевик Илья Кива обнародовал свой рецепт борьбы с коронавирусом. Для этого, по его мнению, нужна баня вечером и матерный посыл в адрес американского посольства с утра.

Рекомендации парламентарий обнародовал в своем блоге.


«Есть разные методы борьбы с коронавирусом. Есть метод борьбы премьер-министра Шмыгаля, есть метод борьбы нашего министра здравоохранения Степанова, а есть метод борьбы с коронавирусом от Кивы. Так вот, смотрите, что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровым. С утра нужно проснуться, сделать зарядку, позавтракать, пойти под американское посольство, послать их на х@й.

Потом поехать в спортзал, провести тренировку, а вечером приехать, распарить баню и хорошо пропариться, выгнать из себя всю эту б@@дскую гадость. И самое главное – не паниковать и не поддаваться этой общей истерии. И помните, что в здоровом теле – здоровый дух», – заявил Кива.

Более подробно об акции с участием Кивы под посольством США читайте в материале «Дешево и убого: «Изгнание» Сороса у посольства США в Киеве».

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