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Послание Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на начало февраля

31 января 2018, 18:39  •  70 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в первой декаде февраля
Член Совета Федерации Николай Рыжков отметил, что и в СМИ "начали раскручивать этот вопрос", и сами парламентарии уже интересуются, какие строить планы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено в первой половине февраля.
"Даты еще официально не объявили, но я думаю, что где-то в первой декаде февраля надо быть готовыми к участию", - заявила Валентина Ивановна сегодня журналистам.
Также спикер Совета федерации добавила, что пока Кремль не объявил официально дату послания, называть её не корректно. "Но земля слухами полнится", - улыбнулась Матвиенко.

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